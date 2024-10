Acidente mata casal em rodovia do Norte Pioneiro

Um grave acidente de trânsito registrado no início da tarde desta quinta-feira (10) tirou a vida de um casal na rodovia BR-369 no trecho que passa por Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro. O veículo das vítimas saiu da pista e bateu contra uma árvore.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Daniani Souza, o acidente envolveu um automóvel Toyota Corolla. No veículo, estavam a policial civil Adriana Gonçalves e seu marido, Fred Carnasciali Filho. O casal, que é morador do município de Assaí, seguia para Cornélio Procópio onde a policial seria homenageada pelos serviços prestados a corporação.

Conforme os relatos apurados no local, chovia no momento do acidente e a pista aestava molhada. O motorista teria perdido o controle da direção e o veículo saiu da pista atingindo a única árvore que há as margens da rodovia. Com a violência do impacto, o casal não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal, SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Corpo de Bombeiros estiveram presentes dando atendimento a ocorrência. As equipes da Polícia Civil e do IML (Instituto Médico Legal) também foram acionadas para realizar a perícia e recolher o corpo das vítimas.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.