Prefeitura de Arapoti lança programa piloto de estágio remunerado para alunos do magistério

A Prefeitura Municipal de Arapoti, em parceria com a Secretaria Municipal de Administração e Educação e o Colégio Estadual Rui Barbosa, lançou um programa piloto de estágio remunerado voltado para alunos do Magistério. A iniciativa, que visa integrar a teoria à prática no ensino, foi anunciada nesta semana e representa um passo significativo para a formação profissional dos futuros educadores.

O processo de seleção para os estagiários foi realizado por meio do edital n.º 02/2024, que abriu inicialmente dez vagas para alunos do curso de Formação de Docentes, focando na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Os selecionados receberão uma bolsa auxílio no valor de R$ 700, além de um vale transporte de R$ 50, buscando proporcionar condições adequadas para o desempenho das atividades.

O prefeito Irani Barros, em conjunto com a secretária de Educação, Mayara Ferreira Cruz, deu as boas-vindas aos novos estagiários. Durante a cerimônia de acolhimento, o prefeito destacou a importância do programa para a formação profissional dos jovens. Segundo ele, a proposta busca fortalecer a relação entre o conhecimento teórico adquirido em sala de aula e a vivência prática nas instituições de ensino, permitindo que os estudantes estejam mais inseridos na rotina escolar.

As atividades dos estagiários têm previsão de início para a próxima segunda-feira, 14 de outubro. Eles serão direcionados a diversas instituições de ensino que fazem parte da rede municipal, onde poderão aplicar os conhecimentos adquiridos durante o curso de Magistério.

Além do curso de Formação de Docentes, a Prefeitura já planeja expandir o programa para incluir alunos do curso técnico em Administração em futuras edições do processo de seleção. Essa ampliação demonstra o compromisso da gestão municipal em oferecer oportunidades práticas para diferentes áreas de formação, contribuindo para a qualificação profissional dos jovens.

A criação deste programa de estágio remunerado é uma das ações que refletem a estratégia da administração municipal em valorizar a educação e o desenvolvimento profissional dos estudantes. Com o foco na prática pedagógica, a iniciativa promete impactar positivamente não apenas os estagiários, mas também as comunidades escolares nas quais estarão inseridos.

O programa representa uma oportunidade importante para os alunos, que poderão enriquecer suas formações e, ao mesmo tempo, contribuir com o ambiente educacional local.