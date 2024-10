Cidades da região vão receber curso de brigadista da Defesa Civil do Paraná

A Defesa Civil do Paraná iniciou na última terça-feira (8) o treinamento de brigadistas civis que farão parte da Força-Tarefa de Combate a Incêndios no Estado. Na primeira fase, 78 brigadistas de 13 municípios, incluindo Santo Antônio da Platina, Jacarezinho, Quatiguá, Ribeirão Claro e São José da Boa Vista, receberão capacitação, especialmente em regiões mais afetadas pela estiagem.

As cidades selecionadas para receber o treinamento, são consideradas as mais afetadas pela estiagem, que levou o governado Carlos Massa Ratinho Junior a decretas situação de emergência no início do mês de setembro.

O investimento do Governo do Paraná é de R$ 24 milhões para ações de prevenção e combate a incêndios, com a meta de treinar 600 brigadistas em 100 municípios próximos a Unidades de Conservação (UCs). Durante o treinamento, os brigadistas receberão Equipamentos de Proteção Individual (EPI), como capacetes, óculos, luvas, bandanas e coletes de identificação, além de ferramentas como mochilas costais e abafadores para atuar no combate a incêndios.

As capacitações ocorrem nas Coordenadorias Regionais de Proteção e Defesa Civil (CORPEDEC) em Umuarama, Paranavaí e Santo Antônio da Platina. O Corpo de Bombeiros do Paraná já registrou mais de 12 mil atendimentos de incêndios florestais neste ano, e a proximidade de plantações de cana-de-açúcar e milho com áreas verdes tem contribuído para o aumento das ocorrências.

As projeções meteorológicas indicam que o período chuvoso de outubro será abaixo da média histórica, o que intensifica a necessidade de treinamento e equipamentos para o combate a incêndios. Aguinaldo da Silva, brigadista em formação de Quatiguá, destacou a importância do curso para ajudar sua cidade e vizinhos a lidarem com os focos de incêndio.

O curso, que abrange 16 horas de aulas teóricas e práticas, é realizado em parceria com o Corpo de Bombeiros e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), preparando os brigadistas para garantir a segurança durante as ações de combate a incêndios nas regiões mais afetadas.