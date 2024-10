Sandro Alex participa de entrega de novo tomógrafo para Sengés

A Prefeitura Municipal de Sengés, em parceria com a Secretaria de Saúde, recebeu um novo tomógrafo, ampliando a capacidade de atendimento do Pronto Atendimento da cidade. A entrega oficial do equipamento ocorreu na presença do deputado federal Sandro Alex, do prefeito Nelson Pezinho e de outras autoridades locais.

O novo tomógrafo será utilizado para a realização de exames eletivos, além de atender casos de urgência e emergência. Os primeiros exames foram realizados no dia 3 de outubro. A aquisição do equipamento visa melhorar a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população.