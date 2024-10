Irani Barros é reeleito prefeito de Arapoti e lista de vereadores é divulgada

O último domingo (06), foi marcado em todo o Brasil pelas Eleições Municipais de 2024, onde milhares de eleitores escolheram os próximos representantes em suas prefeituras e Câmaras de Vereadores pelos próximos quatro anos. Em muitas cidades, a preferência pela reeleição dominou as eleições, como foi no município de Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná.

De acordo com os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o atual prefeito e reeleito para o mandato de 2025, Irani Barros, do PSDB, venceu as Eleições Municipais de 2024 com mais de oito mil votos, tendo 63.15% dos votos válidos do município.

Além disso, o município, que registrou 13.779 votos válidos, 485 votos em branco e 435 votos nulos, também elegeu os nove candidatos que irão compor a Câmara dos Vereadores até 2029. Entre eles estão Romanti Ezer Prestes Moreira (PSD), Cleyton Dionathas Garcia, conhecido como Cleytinho, do MDB, Luciano Ferreira da Silva, conhecido como Luciano Vavá, do PV.

Edivaldo Almeida Pontes (SOLIDARIEDADE), Marineo João Mendes Ferreira Junior (REPUBLICANOS), Maria Olivia Depizzoli Zacharias (PSD), Maicon Jean Pot (REPUBLICANOS), o professor Jean Carlos Klichowski (SOLIDARIEDADE) e Wesley Carneiro Ulrich, conhecido como Lelo do Zezé, do partido PV.

Os candidatos eleitos no último domingo, assumirão seus cargos o Executivo e Legislativo Municipal a partir do dia primeiro de janeiro de 2025.