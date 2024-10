Rodovia que liga Ibaiti a Congonhinhas recebe melhorias na sinalização

A rodovia PR-435, que liga Ibaiti ao município de Congonhinhas, na região Norte do Paraná, recebeu recentemente melhorias na sinalização viária e na instalação de dispositivos auxiliares, com o objetivo de aumentar a segurança para moradores e usuários da estrada. As intervenções fazem parte do Programa de Segurança Viária das Rodovias Estaduais do Paraná (Proseg Paraná), coordenado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), vinculado à Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL).

As melhorias incluem nova sinalização horizontal, que consiste na pintura de linhas no eixo e nas bordas da pista, além da instalação de novas placas de sinalização vertical. Também foram implantadas tachas refletivas bidirecionais, que são particularmente importantes para a segurança em tráfego noturno, especialmente em rodovias situadas em áreas rurais.

A PR-435 está totalmente contemplada no lote 4 do Proseg Paraná, que abrange um total de 1.065,45 quilômetros de rodovias sob a jurisdição da Superintendência Regional Norte do DER/PR, com ênfase na região do Norte Pioneiro. O investimento destinado a esse lote é de R$ 57.655.659,21.

O Proseg Paraná é um programa que visa reforçar a sinalização horizontal e vertical e a instalação de dispositivos de segurança nas rodovias, com base nas necessidades específicas de cada trecho. Essas necessidades são avaliadas através da elaboração de um projeto básico de engenharia. O principal objetivo das ações do programa é reduzir o número de acidentes nas estradas estaduais e diminuir a gravidade dos acidentes que eventualmente ocorrerem.

As melhorias na PR-435 representam um avanço significativo na infraestrutura rodoviária da região, beneficiando tanto os moradores locais quanto os usuários que dependem dessa importante via de ligação. Com essas intervenções, espera-se uma melhora na segurança e na fluidez do tráfego na rodovia.