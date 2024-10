Colisão entre ambulância e carro de autoescola deixa motorista ferida em Wenceslau Braz

Na tarde desta segunda-feira (07), no Centro de Wenceslau Braz, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), colidiu com um Fiat Uno, da autoescola Classica, no cruzamento em frente ao Hospital São Sebastião, deixando uma pessoa ferida e moradores assustados.

De acordo com informações coletadas pela reportagem da Folha, o acidente aconteceu por volta das 13h15, quando a ambulância, que transportava um jovem em estado grave para Jacarezinho, colidiu com o carro da autoescola.

Com o impacto da colisão, a jovem que dirigia o Fiat Uno ficou gravemente ferida e foi socorrida e encaminhada diretamente ao Hospital São Sebastião, onde está submetida aos atendimentos médicos. Contudo, seu estado de saúde atual ainda não foi divulgado. Já o motorista da ambulância saiu ileso da situação.

Para prosseguir com atendimento ao jovem que estava em estado de urgência dentro do veículo, outra ambulância foi enviada e o jovem já foi encaminhado à Jacarezinho.