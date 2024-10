Governo do Paraná vai entregar kits escolares para todos os estudantes da Rede Estadual

Com o objetivo de garantir igualdade de oportunidades e melhorar o desempenho acadêmico dos alunos, a Secretaria de Estado da Educação (Seed) anunciou que, a partir de 2025, todos os estudantes da rede estadual de ensino do Paraná receberão um kit escolar completo. A medida visa beneficiar cerca de 945 mil alunos, garantindo que, independentemente da condição socioeconômica, todos comecem o ano letivo com os materiais necessários para o aprendizado.

O novo kit doado pela Secretaria, incluirá itens como cadernos, lápis de cor, canetas esferográficas, réguas, apontador com depósito e borracha. De acordo com a estimativa da Seed, serão cerca de 945 mil kits distribuídos para estudantes dos ensinos fundamental II, médio, profissionalizante e da Educação para Jovens e Adultos (EJA), já no início do ano letivo de 2025.

De acordo com as informações divulgadas pela Seed, serão distribuídos dois modelos de kits, diferenciados pela série dos estudantes. Os alunos dos 6º aos 9º anos, por exemplo, receberão um kit com mais cadernos e lápis de cor, enquanto os alunos do ensino médio e da EJA terão kits com a quantidade adequada às suas necessidades.

Segundo o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda, o objetivo é garantir que todos os estudantes, independentemente da localização, tenham acesso aos materiais escolares. “A educação do Paraná está cada vez mais comprometida com a equidade e a inclusão, e esse novo investimento é uma prova concreta desse compromisso”, afirmou o secretário.

“Para muitos pais, o custo de adquirir materiais escolares é um desafio, especialmente quando há mais de um filho na idade escolar. Essa vai ajudar a aliviar esse fardo financeiro e garantir que todas as crianças tenham o que precisam para começar o ano letivo”, acrescentou o secretário Roni Miranda.

Além de auxiliar diretamente as famílias, aliviando o orçamento no início do ano letivo, a distribuição dos kits escolares também reforça o compromisso do governo com a igualdade de oportunidades na educação. A medida beneficiará alunos de áreas urbanas e rurais, eliminando possíveis barreiras ao aprendizado.

“Essa ação promove uma equidade ainda maior para os alunos, o que favorece a aprendizagem”, afirmou o Chefe do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Wenceslau Braz, destacando a importância de fornecer os materiais escolares adequados para todos os estudantes da rede estadual de ensino.

O Paraná já se destaca no cenário nacional pela qualidade da educação pública. Em julho de 2023, o estado alcançou a melhor posição no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). No ensino médio, o Paraná elevou sua nota de 4,8 em 2021 para 4,9 em 2023. Nos anos finais do ensino fundamental, o estado atingiu a nota de 5,5, empatando com Ceará e Goiás. Esses resultados refletem os esforços contínuos do governo em investir na educação e garantir um futuro melhor para os jovens paranaenses.

A expectativa é que a distribuição dos kits escolares tenha um impacto positivo na aplicação dos alunos e no ambiente escolar como um todo. Com os materiais necessários em mãos, esperamos que os alunos se sintam mais seguros e confiantes para enfrentar os desafios do aprendizado.