Atual prefeito Taidinho amplia vantagem e se consolida na liderança, aponta nova pesquisa em Wenceslau Braz

Considerando apenas os votos válidos, Taidinho aparece com 45,79% das intenções de voto, seguido por Polaco da Saúde (PSB), que registra 31,17%. Em terceiro lugar está o ex-prefeito Cristovam Andraus Junior (PSDB), com 14,09%, enquanto Pedrinho Mazão (PT)

Uma nova pesquisa realizada pela Arbeit Pesquisas nos dias 26 e 27 de setembro de 2024 mostra o atual prefeito de Wenceslau Braz, Atahyde Ferreira dos Santos Júnior (PSD), mais conhecido como Taidinho, ampliando sua liderança na corrida eleitoral. Considerando apenas os votos válidos, Taidinho aparece com 45,79% das intenções de voto, seguido por Polaco da Saúde (PSB), que registra 31,17%. Em terceiro lugar está o ex-prefeito Cristovam Andraus Junior (PSDB), com 14,09%, enquanto Pedrinho Mazão (PT) sobe para 5,96%, ultrapassando o vereador e candidato Fernando Maluf (NOVO), que agora ocupa a última colocação com 2,97% dos votos válidos.

Continua após a publicidade

Na pesquisa estimulada, Taidinho lidera com 40,92% das intenções, enquanto Polaco da Saúde aparece com 27,85%. Cristovam Andraus Junior surge com 12,59%, seguido por Pedrinho Mazão, que registra 5,33%, e Fernando Maluf, com 2,66%. Entre os entrevistados, 6,78% afirmaram que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos, e 3,87% ainda estão indecisos.

Continua após a publicidade

Na oscilação com relação a pesquisa realizada em agosto, Cristóvam Andraus Junior e Fernando Maluf oscilaram para baixo conforme demonstrativo no gráfico, enquanto o petista Pedrinho Mazão cresceu cerca de 2% com relação ao primeiro levantamento.

A pesquisa também questionou a firmeza das escolhas dos eleitores. Quando questionados se o voto já está definido ou se ainda poderia mudar até o dia da eleição, 70,94% declararam que não pretendem alterar seu voto, enquanto 18,40% ainda admitem que podem mudar de candidato. Apenas 10,65% dos eleitores disseram estar indecisos.

Sobre a percepção de quem vencerá a eleição, independentemente da escolha pessoal, Taidinho foi apontado como o provável vencedor por 60,05% dos entrevistados. Polaco da Saúde foi citado por 16,22%, Cristovam Andraus Junior por 1,94%, e Fernando Maluf por 0,97%. Pedrinho Mazão não foi mencionado como favorito por nenhum dos eleitores consultados. Um total de 20,82% afirmou não saber ou não quis opinar sobre quem acredita que sairá vitorioso.

A pesquisa foi encomendada pela Editora Folha Extra Ltda. e realizada pelo instituto Equação Pesquisas, Marketing e Consultoria Ltda - Arbeit Pesquisas. Foram ouvidos 414 eleitores nos dias 26 e 27 de setembro de 2024, e o levantamento tem uma margem de erro de 4,8 pontos percentuais, com um intervalo de confiança de 95%. O registro da pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é o número PR-05291/2024, datado de 27 de setembro de 2024.