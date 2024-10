Arapoti receberá 1ª Corrida de Aventura com percurso em meio à natureza

A cidade de Arapoti, localizada nos Campos Gerais do Paraná, sediará sua primeira Corrida de Aventura no mês de novembro. O evento, organizado pela Campos Floridos Turismo, promete ser desafiador para os participantes, que passarão por trilhas naturais, terrenos rochosos, áreas de vegetação nativa e trechos que dificultarão a chegada ao destino dos atletas.

Continua após a publicidade

A corrida, que tem largada prevista para as 08h00 no Camping da Vó Derzi, é dividida nas categorias masculino e feminino, com diferentes faixas etárias. Além da corrida, o evento também oferecerá uma caminhada de seis quilômetros, aberta para participantes a partir dos 14 anos.

Continua após a publicidade

As inscrições para participar da corrida do evento, terão uma taxa de R$70,00, que será utilizada para cobrir os gastos do guia turístico com segurança e garantir um seguro caso aconteça algum tipo de acidente durante a corrida. Estas inscrições estarão abertas até o dia 18 de novembro, com limite de 120 inscrições, e poderão ser realizadas virtualmente.

Já para a caminhada, o prazo das inscrições estará aberto até o dia 20 de novembro, com uma cota de 50 vagas disponíveis para participar das atividades. Além disso, o evento contará com exposições de produtos artesanais e apresentações culturais, todas gratuitas e abertas ao público.

Estas exposições contarão com a presença de produtores de mel, apresentações de dança e teatro e exposições sobre o trabalho do Campos Floridos Turismo, que vem realizando diversos trabalhos e atividades em prol da Corrida de Aventura no município.

Haverá ainda sorteio de brindes e premiações para todas as categorias, além da venda de comidas e bebidas, proporcionando um dia de entretenimento e diversão para todos os presentes.

Para mais informações, os interessados em participar do evento podem entrar em contato diretamente com a organizadora do evento e fundadora do Campos Floridos Turismo, Priscilla Corrêa, através do telefone (43) 9 9956-9101.

Os organizadores destacam que o objetivo da Corrida de Aventura é, além de promover a prática esportiva, fomentar o turismo em Arapoti, valorizando as belezas naturais da região e incentivando a integração social por meio do contato com a natureza e o esporte.