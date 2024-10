SENAR seleciona sete projetos do Agrinho de alunos de Arapoti

Na última semana, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) anunciou os selecionados para a Etapa Estadual do Projeto Agrinho, que promove a educação no campo. O município de Arapoti foi um dos que se destacou com sete selecionados, refletindo a qualidade da educação local.

Na categoria Desenho, a aluna Sofia Almeida Bispo e a professora Ivania Dacal, da Escola Municipal Clotário Portugal, foram reconhecidos por seu trabalho. A categoria de Redação também teve destaque, com o aluno João Miguel Rivera Dacal Rosa e a professora Ariadini Jandelli de Brito, ambos da mesma escola.

Outras conquistas vieram da Escola Municipal Telêmaco Carneiro, onde a aluna Lorena Rosenberger de Oliveira e a professora Fernanda Souza Alves da Cruz foram selecionadas. Além deles, a aluna Maria Fernanda Rodrigues Cordeiro da Cruz e a professora Ângela Maria Anhaia Micheletti também se destacaram. Da Escola Municipal Dona Zizi, a aluna Cássia Vitória de Lima e a professora Leide Vanessa Ott foram premiadas na mesma etapa.

Na categoria “Escola Agrinho”, duas educadoras foram reconhecidas: Fernanda Pedroso Pinto Lima Nunes, da Escola Municipal Clotário Portugal, e Graciele Aparecida Miranda, da Escola Municipal Romana Carneiro Kluppel.

A secretária da Educação, Mayara Ferreira Cruz, comentou sobre a importância do reconhecimento. Ela elogiou o comprometimento, dedicação e empenho de todos os envolvidos no projeto. "Parabenizamos aos professores por serem grandes guias nesse processo, incentivando o aprendizado e estimulando o espírito crítico e criativo de nossos alunos", declarou.

Cruz também expressou felicitações aos alunos selecionados, destacando que suas conquistas demonstram a capacidade e o talento de cada um. Ela ressaltou a certeza de que, no futuro, outros reconhecimentos virão, reforçando a importância do incentivo à educação de qualidade.

O Projeto Agrinho, promovido pelo SENAR, tem como objetivo envolver os alunos em atividades que estimulem a criatividade e o aprendizado relacionado ao meio rural. A participação das escolas do município e o número de seleções na Etapa Estadual são indicativos do trabalho realizado por educadores e estudantes em busca de uma educação mais contextualizada e relevante.

A lista completa dos selecionados e as próximas etapas do projeto devem ser divulgadas em breve, mantendo o engajamento das escolas e comunidades locais no incentivo à educação e ao desenvolvimento do setor agrícola.