Acidente de moto deixa jovem desmaiado em Wenceslau Braz

Na tarde da última segunda-feira (30), um grave acidente de trânsito de moto foi registrado na rodovia PR-422, em Wenceslau Braz. De acordo com a esposa da vítima, o impacto foi forte o suficiente para que o homem, de 28 anos de idade, desmaiasse no local.

Continua após a publicidade

Segundo informações coletadas exclusivamente pela reportagem da Folha, Danilo da Silva Oliveira, casado com Bruna Lessa Fidelis, de 27 anos, estava se deslocando do km10, trecho próximo ao município, em direção à cidade, quando perdeu o controle da moto e acabou se acidentando.

Continua após a publicidade

O impacto do acidente foi forte o suficiente para que Danilo perdesse a consciência ainda no local, além de ter resultado em várias escoriações, um traumatismo craniano, além de fraturas no maxilar e no ombro.

A equipe de saúde local prestou os primeiros socorros a Danilo, que foi rapidamente transferido para a cidade de Jacarezinho, para uma avaliação mais aprofundada. Inicialmente, durante a manhã desta terça-feira (1º), Danilo recebeu alta, com a equipe médica informando à família que suas lesões eram leves e que não seria necessário interna-lo. Contudo, a situação mudou significativamente ao longo do dia.

Por volta das 18h00, a esposa de Danilo, Bruna Fidelis, relatou à reportagem que estava novamente com ele no Hospital São Sebastião, pois Danilo estava com dores intensas no ombro e não conseguia mover o braço direito. Bruna ainda se encontra com Danilo no hospital, onde seu estado clínico deve continuar a ser monitorado.