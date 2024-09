Prefeito Irani lidera disputa em Arapoti com 60% dos votos válidos

Um novo levantamento da Ágile Pesquisas mostra ampla vantagem para o atual prefeito de Arapoti, Irani Barros (PSD) e o vice Jan Roelof Pot, o Potinho, que despontam na corrida eleitoral com uma grande vantagem sobre os demais candidatos. Realizada entre os dias 23 e 28 de setembro de 2024, o levantamento estimulado revela que Irani aparece com 56,40% das intenções de voto, o que consolida sua posição na disputa e favorece o candidato a uma possível reeleição.

Aparecendo em segundo lugar, a ex-prefeita Nerilda Pena (PP) surge com 22,00%, menos na metade das intenções dos votos de Irani, conforme revela a pesquisa. Já o empresário Taico (PL) registra 14,40%. Ainda segundo o levantamento, 3,20% dos eleitores disseram não votar em nenhum dos candidatos, enquanto 4,00% afirmaram que pretendem votar em branco, nulo ou não souberam opinar.

Isolando apenas os votos válidos, Irani desponta com 60,80% das intenções, indicando sua vitória caso as eleições fossem hoje. Nerilda aparece com 23,70% e Taico com 15,50%.

A pesquisa também perguntou aos eleitores sobre a convicção dos seus votos. Quando questionados se o voto é definitivo ou poderia mudar durante a campanha, 65,60% dos entrevistados declararam que o voto é definitivo, enquanto 34,40% disseram que podem mudar.

Além disso, quando perguntados sobre quem acreditam que vencerá as eleições, independentemente de sua escolha pessoal, 65,60% dos eleitores apontaram Irani como o provável vencedor. Nerilda foi citada por 10,40% e por fim Taico, com 6,40%. Não souberam responder 17,60%.

O Instituto Ágile também perguntou aos entrevistados em quem eles não votaria de jeito nenhum, apontando desta forma, o índice de rejeição entre os candidatos de Arapoti. O candidato Taico aparece com 40,40% das negativas, seguido pela candidata Nerilda com 21,20% e por fim, o candidato Irani com 12,00%. 26,40% responderam nenhum, não sabem ou simplesmente não opinaram.

A pesquisa foi encomendada pela Editora Folha Extra Ltda., com recursos próprios, realizada pela Ágile Pesquisas e Marketing. O levantamento ouviu 250 eleitores entre os dias 23 e 28 de setembro de 2024 e tem margem de erro de 6,1 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PR-07134/2024, no dia 22 de setembro de 2024.