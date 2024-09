Gelson Mansur lidera com 72% dos votos válidos em Joaquim Távora

Um levantamento da Arbeit Pesquisas revela grande vantagem para o ex-prefeito e agora novamente candidato, Gelson Mansur Nassar (PSDB), que desponta na corrida eleitoral com relação ao seu adversário. Realizada no dia 18 de setembro de 2024, o levantamento aponta a vitória de Mansur em Joaquim Távora com 72% dos votos válidos, enquanto Marcelo Piru (PL), aparece com 28% das intenções.

No questionamento estimulando, que é quando o entrevistador sugere os nomes aos eleitores, Mansur também aparece em primeiro lugar com 59,04%. Piru na sequencia aparece com 22,61% seguido dos indecisos com 15,16%. Branco, nulo e nenhum aparecem com 3,19%.

A pesquisa também perguntou aos eleitores sobre a convicção dos seus votos. Quando questionados se o voto é definitivo ou poderia mudar durante a campanha, 66,76% dos entrevistados declararam que o voto é definitivo, enquanto 14,89% disseram que podem mudar. Os indecisos, branco e nulo somam 18,35% neste quesito.

A Arbeit também perguntou aos entrevistados sobre o clima de campanha, que é a opinião particular de quem irá ganhar as eleições, independente do voto. Neste caso 62,77% dos eleitores apontaram Gelson Mansur como o provável vencedor. Marcelo Piru foi citado por 14,89%. Não souberam responder ou não opinaram 22,34%.

A pesquisa foi encomendada pelo CNPJ de campanha: Eleições 2024 – Gelson Mansur Nassar Prefeito - com recursos do Fundo Partidário, realizada pela Equação Pesquisas Marketing e Consultoria Ltda. O levantamento ouviu 376 eleitores no dia 18 de setembro de 2024 e tem margem de erro de 5,0 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PR-04211/2024, no dia 20 de setembro de 2024.