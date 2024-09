Pastor é denunciado por passar a mão nas partes intimas de fiel

O Ministério Público do Paraná ofereceu uma denúncia contra um líder religioso de uma igreja evangélica do município de Ibaiti, no Norte Pioneiro, pelo crime de importunação sexual.

De acordo com as informações divulgadas pela assessoria do MPPR, a denúncia foi oferecida a Justiça por meio da Primeira Promotoria de Justiça do município de Ibaiti. Conforme apurado durante as investigações, o crime aconteceu no dia 3 de abril deste ano quando um pastor teria passado a mão nas partes intimas de uma fiel, além de tentar beijar a mulher a força.

Durante o inquérito, foram levantadas as informações de que o pastor estava voltando de uma visita a casa de um fiel acompanhado da vítima. Em dado momento, o homem começou a passar a mão nas pernas da mulher e em sua virilha. Em seguida, ele ainda teria tentado beijar a mulher que virou o rosto e o beijo acabou pegando em seu pescoço.

Além da condenação do réu pelo crime de importunação sexual, com pena prevista de um a cinco anos de reclusão, o MPPR requer que ele pague indenização à vítima por danos morais em montante não inferior a R$ 100 mil.