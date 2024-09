Temporais no fim de semana deixam duas pessoas mortas no Norte Pioneiro

O fim da tarde da sexta-feira (20) foi marcado por um temporal com chuva e ventos fortes na região do Norte Pioneiro. Em alguns municípios, além de causar prejuízos, a chuva e o vendaval também causaram mortes, como em Cambará e Joaquim Távora.

Tudo começou por volta das 17h00 quando o céu começou a escurecer e rajadas de ventos fortes chegaram a região. Em municípios como Ibaiti, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Tomazina, Wenceslau Braz e Santana do Itararé, os ventos fortes causaram alguns danos, mas felizmente, apenas materiais. Também houve registro de obstrução de rodovias devido a quedas de árvores em Ribeirão do Pinhal e Tomazina. Além disso, foram registradas residências destelhadas pelo vento na região.

O temporal também afetou as redes de energia elétrica e abastecimento de água. Em alguns municípios, houve falta de energia que só foi reestabelecida a partir da madrugada do sábado. Já em relação ao fornecimento de água, em algumas cidades o sistema só voltou ao normal na madrugada do domingo (21).

Já em outros municípios, infelizmente além dos danos materiais também foram registradas mortes. Em Cambará, uma jovem morreu após a motocicleta que ela pilotava ser atingida por uma árvore que caiu. Equipes de socorro chegaram a ir até o local, mas infelizmente a mulher não resistiu e veio a óbito.

Outra tragédia foi registrada no município de Joaquim Távora onde um pedreiro morreu ao ser atingido por um muro que foi derrubado com a força do vento. A vítima foi identificada como Laudair Aparecido Alves Nogueira, de 56 anos. Ele trabalhava em uma obra quando o vento forte derrubou uma parede e os destroços soterraram a vítima que chegou a ser socorrida e encaminhada ao hospital, mas infelizmente não resistiu e veio a óbito. Outro trabalhador que também estava na obra teve ferimentos leves.

Em ambos os casos, foram instaurados inquéritos e as causas e circunstâncias das mortes serão investigadas pela Polícia Civil.