Wenceslau Braz economiza mais de oito milhões em licitações no primeiro semestre de 2024

No primeiro semestre de 2024, o município de Wenceslau Braz, localizado na região do Norte Pioneiro do Paraná, economizou um percentual de 32% nas licitações abertas pela prefeitura, o que gerou uma economia que ultrapassa os R$ 8 milhões. O resultado positivo da economia municipal reflete em melhorias para diversas áreas do município.

Continua após a publicidade

De acordo com dados informados pela prefeitura, entre os meses de janeiro e agosto deste ano, Wenceslau Braz registrou uma economicidade total de R$8.373.476,60, o que representa 32% do valor destinado para licitações da prefeitura.

Continua após a publicidade

Conforme dados do relatório municipal, entre os seis primeiros meses deste ano, março foi o mês que mais gerou economia para o município, registrando uma economicidade total de R$ 2.232.256,68, o que reflete em cerca de 36% de economia no mês.

Segundo Mateus Moreton, Secretário de Administração do município, o dinheiro economizado é utilizado em diversas áreas do município, como saúde e educação. “Todo esse dinheiro que conseguimos economizar até agora, volta ou vai voltar para o próprio município, seja em aquisições de medicamentos, equipamentos, transporte escolar ou qualquer outra área que beneficie o município e os cidadãos de Wenceslau Braz”, afirma o secretário.

Os resultados obtidos neste período, refletem a transparência e eficiência da gestão pública do município. “A economia gerada até aqui é fruto do trabalho sério e dedicado dos servidores responsáveis pelos processos licitatórios, que têm conduzido negociações eficientes para o município”, enfatiza Mateus.

ENTENDA O QUE SÃO

Estas licitações são processos formais utilizados pela administração pública para a contratação de serviços, aquisição de produtos ou execução de obras, com o objetivo de garantir a transparência, eficiência e economicidade nas contratações.

Esses processos, promovem a concorrência entre empresas interessadas em fornecer bens ou serviços ao governo, assegurando que a proposta mais vantajosa seja selecionada, levando em conta critérios como preço, qualidade e prazos. Além disso, as licitações evitam práticas ilícitas, como favorecimento ou corrupção, uma vez que seguem regras claras e auditáveis.

Acesse o Registro de Economia do município.