Norte Pioneiro volta a ter dias quentes no próximo fim de semana

O Norte Pioneiro do Paraná iniciou esta semana com temperaturas mais baixas e com chuvas em diversas cidades da região, marcando o início de uma semana que promete variações climáticas significativas, resultando na volta das altas temperaturas, que devem dominar a região nos próximos dias.

A combinação de ventos frios e a presença de uma frente fria contribuíram para um tempo mais fechado e úmido na região desde o início da semana. No entanto, a previsão é de que o clima comece a mudar de forma gradual, marcando um fim de semana com temperaturas altas e pouca probabilidade de chuvas.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o próximo fim de semana deve ser marcado por temperaturas que devem atingir até 31°C, marcando o início de uma semana que poderá ter máximas de até 36°C em diversas cidades da região.

No município de Wenceslau Braz, por exemplo, a temperatura começa a apresentar mudanças significativas já na próxima sexta-feira (20), podendo registrar temperaturas entre 16°C e 31°C. Já no sábado (21), a temperatura terá uma leve queda na máxima, podendo variar entre 18°C e 25°C. No domingo (22), a temperatura volta a subir, registrando temperaturas entre 17°C e 31°C.

Em Santo Antônio da Platina, as previsões seguem o mesmo padrão, podendo variar entre 17°C e 35°C já na próxima sexta-feira. No sábado, o município poderá registrar entre 19°C e 28°C, pouco abaixo do domingo, que poderá ter registros entre 18°C e 34°C.

Para Jacarezinho, a previsão também aponta os mesmos padrões, começando a esquentar na sexta-feira, quando deve registrar entre 18°C e 35°C, e se estendendo até o fim de semana, que poderá variar entre 19°C e 34°C.

No município de Jaguariaíva, próximo à região do Norte Pioneiro do Paraná, a temperatura deve ficar um pouco abaixo em relação aos outros municípios, mas também apresenta mudanças significativas. Em Jaguariaíva, na sexta-feira, a temperatura deve ficar entre 14°C e 28°C. Já no fim de semana, as variações podem permanecer entre 16°C e 29°C.

Siqueira Campos, Carlópolis, Santana do Itararé e Ibaiti são apenas mais algumas das cidades da região que devem ter a temperatura aumentada neste fim de semana, quebrando o clima frio estabelecido pelas baixas temperaturas durante o início desta semana.

A mudança gradual na temperatura da região, e de cidades vizinhas, marcará o início de uma semana mais quente e com pouca probabilidade de chuva na região, com muitas dessas cidades podendo registrar até 38°C.