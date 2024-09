Atleta do Norte Pioneiro vai representar o Paraná nos Jogos Escolares em Pernambuco

Maria Clara Torres da Silva, aluna do Colégio Estadual Miguel Dias em Joaquim Távora, está prestes a embarcar para Recife, Pernambuco, onde representará o Paraná nos Jogos Escolares Brasileiros. A jovem, que completa 14 anos nesta quarta-feira, 18 de setembro, competirá no atletismo na modalidade de 800 metros rasos. Ela embarca na sexta-feira, 20 de setembro.

A trajetória de Maria Clara começou na fase regional dos Jogos Escolares em Jacarezinho, onde garantiu sua vaga para a fase macrorregional em Cambará e, posteriormente, para a final estadual em Campo Mourão. A paixão da atleta pelo atletismo surgiu quando seu irmão mais velho começou a praticar o esporte. Ela decidiu ingressar na equipe de atletismo de sua cidade quando a oportunidade surgiu.

Apesar da expectativa e ansiedade pela primeira viagem de avião, Maria Clara está entusiasmada com a oportunidade de participar da competição nacional. "Os treinos são cansativos, mas o sonho está se realizando", afirma a atleta.

Sua mãe, Aline Fernanda Torres Moura, expressa felicidade e orgulho pelo progresso da filha. "Estamos muito felizes e realizados por ela estar conquistando seus sonhos aos poucos", comenta.

A professora Eidília Maria, que iniciou o projeto de atletismo no município há dois anos, destaca a dedicação de Maria Clara. "Ela tem se dedicado muito aos treinos e está entre as melhores do Estado. Tenho certeza de que ela conquistará uma posição de destaque, pois é muito educada e aplicada. Estou feliz em participar da sua preparação", afirma.