“Pomar: Festival de Teatro” chega a Arapoti com programação inclusiva e gratuita

A cidade de Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná, será o palco do “Pomar - Festival de Teatro” em setembro, um evento que busca fortalecer a presença da arte em áreas distantes dos grandes centros urbanos. O festival, que terá entrada gratuita, promoverá cinco peças teatrais e duas oficinas de formação entre os dias 16 e 21 de setembro, com atividades realizadas na Asfuca (Rua Luiz Pinheiro, 99) e na Linha Verde, próxima ao chafariz.

A programação inclui um total de 11 apresentações teatrais. A peça “Aniversário de Palhaço, O Que É?” da Cia Filhos da Lua será exibida no dia 17 de setembro às 14h e no dia 18 de setembro às 8h30 e 10h, contando a história cômica da família de palhaços “Azucrinada”. No mesmo dia 18, às 19h30, a Cia Karagozwk apresentará “Alberto, O Menino Que Queria Voar”, que narra a trajetória de Alberto Santos Dumont através de teatro de sombras e música. “Atravessar o Mar Para Sempre” da Cia Teatro de Bagagem será encenada no dia 19 de setembro, às 9h30, 14h e 19h30, explorando a vida de sobreviventes em uma travessia forçada por guerra. A peça “Lugar de Ser Inútil” do Grupo Olho Rasteiro será apresentada no dia 20 de setembro, às 9h30, 14h e 17h30, abordando o valor dos objetos e seres frequentemente considerados inúteis. Finalmente, “Encontro de Gigantes” da Cia Ás de Paus fechará o festival no dia 21 de setembro às 10h, oferecendo uma experiência interativa sobre a existência de gigantes.

Além das peças, o festival oferecerá duas oficinas de formação. A oficina para jovens e adultos “Desenvolvendo o Seu Eu Criativo”, ministrada por Renato Aguiar, ocorrerá no dia 16 de setembro das 8h às 11h. Esta oficina visa desenvolver a comunicação e a criatividade dos participantes. Para crianças, haverá a oficina “Paisagens Reais e Fictícias”, conduzida por Patrícia Cretti nos dias 18 de setembro às 13h e 19 de setembro às 15h15, focando na construção de cenários e no sentimento de pertencimento.

Juliana Cordeiro, atriz e produtora do festival, destaca a importância da acessibilidade e inclusão no evento. Além de garantir acessibilidade em libras e audiodescrição para todas as apresentações, o festival também transmitirá ao vivo dois espetáculos via YouTube com essas opções, ampliando o alcance do evento para aqueles que não podem comparecer pessoalmente. O Pomar - Festival de Teatro busca não apenas oferecer arte de qualidade, mas também promover um sentimento de pertencimento e desenvolvimento cultural na região.