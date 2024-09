Justiça determina que Nerilda Penna se retrate após acusações contra Irani Barros

Um vídeo publicado nas redes sociais na última quarta-feira (11) pela candidata à prefeitura de Arapoti, Nerilda Penna, com ataques a coligação e ao atual prefeito e também candidato, Irani Barros, viralisou nas redes sociais e foi parar na Justiça.

Tudo começou após a ex-prefeita e atual candidata publicar um vídeo nas redes sociais no qual acusa a coligação do prefeito e candidato Irani Barros de causar danos em seu veículo de campanha. No decorrer da gravação, Nerilda ainda faz ataques de cunho pessoal envolvendo a família de Irani Barros.

Devido a situação, a Coligação “O Trabalho não Para” representou junto a Justiça Eleitoral contra a candidata. Com isso, ficou determinado que Nerilda publicasse em seu Facebook um vídeo de retratação devido à gravidade da ofensa perpetrada contra a Coligação e Irani Barros. O prazo estipulado para cumprimento da ordem foi de dois dias com multa diária de R$ 500 a R$ 20 mil em caso de descumprimento da decisão.

O documento emitido pela 164ª Zona Eleitoral do Paraná estipula que Nerilda publique em suas redes sociais a seguinte nota. “Por determinação do Douto Juízo da 164ª Zona Eleitoral do Paraná, me foi concedido o direito de resposta para desfazer as ofensas praticadas pela candidata Nerilda Aparecida Penna em sua página do Facebook. Não é verdade que o candidato Irani José Barros, a Coligação “O Trabalho não Para”, os candidatos a vereadores ou qualquer um dos seus apoiadores e correligionários tenha praticado qualquer ato ou dano em face do veículo da candidata Nerilda Aparecida Penna. Assim, também é inverídica e absolutamente difamatória e caluniosa todas as demais declarações prestadas pela candidata Nerilda Aparecida Penna que agride e ofende o caráter e honra pessoal do candidato Irani Barros.

Apesar da determinação, até o fechamento desta edição a candidata não havia publicado a retratação estipulada pela Justiça Eleitoral.

Até o momento, o prefeito Irani Barros não se manifestou sobre o caso.

Confira o conteúdo do vídeo na integra:

"Quero contar a vocês a recém atitude da oposição que diz que o trabalho não para. Venham até o carro. A gente está trabalhando, fazendo o melhor e olha o que a oposição fez no carro de trabalho entre ontem à noite e essa madrugada, porque eu estava aqui trabalhando.

Essa oposição que vocês irão escolher para continuar trabalhando pelo nosso município e representando nossa cidade? Espero que não. Espero que todos os cidadãos e eleitores sejam conscientes de quem trabalha não precisa ficar gritando aos quatro cantos, em rede social, e não dar atenção ao povo e para as nossas pessoas.

Dizer que não pode contratar uma pessoa para ter gestão, que vai contratar uma pessoa só para cuidar de redes sociais. Independente da evolução da rede social nós somos humanos, somos pessoas, queremos contato, queremos ser ouvido.

A pessoa dizer que a Nerilda e o pai dela se exaltam, exaltam sim, mas todo mundo sabe como é minha família. Agora, um representante que fala que é calminho maltrata a esposa, os filhos e perdeu a família que Deus deu para ele depois dos pais dele, essa pessoa, esse gestor não precisa de respeito.

Vocês analisem e procurem saber em quem vocês irão votar e colocar com toda certeza lá naquela prefeitura para trabalhar por vocês e pela população de Arapoti".