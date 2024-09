Sandro Alex visita Arapoti e reforça apoio à reeleição do prefeito Irani e do vice Potinho

Na última quinta-feira (12), o deputado e secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, esteve em Arapoti para acompanhar as obras em andamento e reforçar apoio à reeleição do prefeito Irani Barros e vice Potinho.

Presidente do PSD, Sandro Alex é um nome forte na política paranaense e contribuiu para alavancar projetos importantes no município, como a construção das 301 casas, obras de pavimentação, entre outras.

O prefeito Irani recebeu o deputado, juntamente com sua equipe, em uma acolhida de agradecimento e apoio à continuação do trabalho realizado em Arapoti. Em sua fala, o chefe do Executivo comemorou as conquistas já alcançadas, mas já almeja o apoio para novos projetos. “O apoio de lideranças como o Sandro Alex e o governador Ratinho Júnior demonstra que Arapoti está no rumo certo, com uma gestão honesta e competente, que tem voz e vez no Governo do Estado. Essa parceria nos ajudou muito na consolidação de uma cidade com mais infraestrutura, mas nosso objetivo é atingir metas e deixar um legado, pavimentando 100% da cidade, entregando a obra do contorno Sul e intensificando a geração de empregos”, garantiu o chefe do Executivo.

Durante a visita, Sandro Alex esteve na obra das 301 casas, também na nova rotatória central que, inclusive, é um dos passos do município para melhorar a mobilidade no trânsito da cidade, também no Hospital 18 de Dezembro, que após mais de 10 anos fechado, foi reaberto na gestão do prefeito Irani. “O Irani e o Potinho tem as portas abertas no Governo do Estado e já provaram com trabalho que Arapoti está em boas mãos e merece continuar crescendo. Nessa gestão, o município resgatou sua autoestima e voltou a ser uma cidade referência, na Educação, na Saúde e em Infraestrutura, agora vamos reforçar o trabalho em geração de empregos, mostrando uma cidade mais atrativa e promissora para o investidor”, projetou o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná.