Membro de quadrilha que desviava cargas em todo país é preso em Arapoti

Equipes da Polícia Civil de Arapoti e Jaguariaíva, nos Campos Gerais, participaram da Operação Cavalo de Aço deflagrada na manhã desta quarta-feira (11) em vários estados. O alvo da ação foi uma quadrilha de roubo e desvio de cargas.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Civil, ao todo foram cumpridos 65 mandados nos estados do Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo, totalizando 19 municípios. Entre estes, está o município de Arapoti onde um dos suspeitos de integrar a quadrilha, um homem de 34 anos, foi preso.

Ainda segundo as informações, foram realizadas diversas investigações acerca da quadrilha especializada em desvios de cargas, falsidade ideológica, uso de documentos falsos, receptação, adulteração de veículos, falsa comunicação de crime entre outros.

Como resultado geral da operação, o líder do esquema, um homem de 54 anos e mais 19 pessoas foram presas. O homem detido em Arapoti seria um dos motoristas da quadrilha. Ele foi levado ao Depen onde permanece a disposição da Justiça.