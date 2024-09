Caminhão capota, pega fogo e motorista sobrevive por milagre

Um caminhoneiro sobreviveu a um grave acidente de trânsito registrado na noite da terça-feira (10). O caminhão que ele conduzia capotou e pegou fogo na rodovia PR-151 em Sengés, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 23h00 e envolveu um caminhão carregado com batatas. O veículo seguia sentido Jaguariaíva a Sengés quando, na altura do km 194, o motorista perdeu o controle da direção e capotou o veículo as margens da rodovia.

Após o acidente, o veículo começou a pegar fogo, sendo que as chamas consumiram todo o veículo e a carga, além de se espalhar por uma área de vegetação as margens da rodovia. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para prestar apoio no atendimento a ocorrência.

Felizmente, o motorista conseguiu deixar o veículo e teve apenas ferimentos leves.

As equipes da Polícia Rodoviária e da concessionária responsável pela rodovia estiveram no local tomando as providências cabíveis ao caso.