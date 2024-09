Acidente com ambulância de Arapoti mata motorista e passageira fica em estado grave

Um grave acidente de trânsito envolvendo uma ambulância do município de Arapoti tirou a vida de um motorista e deixou uma passageira em estado grave na noite desta quarta-feira (11). A tragédia foi registrada na rodovia PCR-373 em Ponta Grossa, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 20h30 no km 169 da rodovia e envolveu uma ambulância da secretaria municipal de Saúde de Arapoti e uma carreta. Conforme os dados colhidos no local, a ambulância seguia sentido a PR-151 quando acabou batendo na traseira de um caminhão que, segundo relatos do motorista, atingiu uma defensa metálica após ser fechado por outro veículo.

Com a violência do impacto, a parte frontal da ambulância ficou destruída. O motorista do veículo, identificado como Renilson Chaves Maciel, de 36 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já uma mulher de 51 anos que estava como passageira na ambulância teve ferimentos graves. Ela foi socorrida pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada ao Hospital Universitário da UEPG em Ponta Grossa. Já o caminhoneiro, um jovem de 23 anos, não se feriu.

O Corpo de Renilson Chaves foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal). Não foram divulgadas informações sobre horário e local do velório e sepultamento.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.