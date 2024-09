Arapoti recebe novos veículos para reforçar a frota da Saúde municipal

Na última terça-feira (10), o município de Arapoti recebeu um importante reforço para sua frota da Saúde com a chegada de dois veículos zero quilômetro destinados à Atenção Primária. A cerimônia de entrega das chaves ocorreu na sede da Secretaria Municipal de Saúde e foi conduzida pela secretária Andrea Silva, que formalizou a entrega à equipe responsável pelo setor.

Continua após a publicidade

Os novos veículos, do modelo Peugeot 308, foram adquiridos por meio do programa PARANACIDADE, com um investimento de R$ 159 mil, conforme a Resolução Sesa 1108/2023. A aquisição foi possível graças a uma solicitação conjunta ao governador Ratinho Júnior, visando aprimorar a infraestrutura de saúde do município.

Continua após a publicidade

Esses veículos terão um papel crucial na melhoria dos serviços de saúde, sendo utilizados principalmente para visitas domiciliares e transporte de pacientes para tratamentos fora do município. A integração desses novos carros é uma parte significativa do esforço contínuo para modernizar e expandir a frota de veículos da cidade.

Desde o início da administração atual, o município de Arapoti já incorporou mais de 54 veículos para a Saúde municipal, incluindo carros, ambulâncias, maquinários, ônibus e vans, atendendo a diversas necessidades da administração pública.

A chegada dos Peugeot 308 reflete um compromisso com a qualidade do atendimento à saúde, aumentando a capacidade da equipe de Atenção Primária em suas atividades diárias. Os novos veículos serão essenciais para a Estratégia da Saúde da Família e para o Tratamento Fora do Domicílio (TFD), que requer deslocamentos frequentes para pacientes que necessitam de tratamento especializado em outras cidades.

Este avanço na frota de veículos é um passo importante para garantir um atendimento mais eficiente e ágil à população. A renovação e ampliação da frota contribuem para a melhoria das condições de trabalho dos profissionais de saúde e para a qualidade dos serviços prestados, beneficiando diretamente os cidadãos de Arapoti. Com a adição desses novos veículos, o município fortalece seu compromisso com a saúde e o bem-estar da comunidade.