Concurso elege rainha do rodeio para o aniversário de Arapoti

Na noite do último sábado (07), o Ginásio de Esportes Chapelão foi palco de um dos eventos mais aguardados das festividades de aniversário de Arapoti, o concurso para a escolha da Rainha do Rodeio. O evento, que marcou o início das comemorações do aniversário de 69 anos da cidade, foi recheado de emoção, beleza e, acima de tudo, espírito festivo.

Continua após a publicidade

Dez candidatas se apresentaram no palco, cada uma com seu estilo e carisma. As participantes desfilaram com trajes típicos do rodeio e foram avaliadas por um corpo de sete jurados, que analisaram critérios como elegância, simpatia e desenvoltura.

Continua após a publicidade

Thalita Alves foi coroada Rainha do Rodeio 2024, conquistando o público e os jurados com seu carisma e presença de palco. A faixa de 1ª Princesa foi para Allana Kiuteka Lara, enquanto Maria Heloísa Russo Sari ficou com o título de 2ª Princesa. Ana Laura de Araújo também se destacou, recebendo o título de Garota Simpatia.

O prefeito de Arapoti, Irani Barros, esteve presente no evento e fez questão de parabenizar as vencedoras. “Arapoti já tem suas representantes para o Rodeio. Parabéns a todas as meninas que participaram, as apresentações foram impecáveis. Um agradecimento especial ao PACAA, que organizou o baile, uma parceria que realmente deu certo”, declarou o prefeito, ressaltando a importância do evento para a cultura local.

Agora, as vencedoras se preparam para representar Arapoti nas festividades que acontecerão até o aniversário do município, em 18 de dezembro.