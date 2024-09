Fumaça presente no céu do Norte Pioneiro pode afetar a saúde da população

Nos últimos dias, a densa fumaça proveniente das queimadas da Amazônia e do Pantanal tem coberto o céu de diversas cidades do Norte Pioneiro do Paraná, causando preocupações entre os moradores da região, que têm se questionado sobre os possíveis impactos na saúde. Essas queimadas, que devastam vastas áreas de vegetação, não apenas contribuem para a degradação ambiental, mas também afetam diretamente o clima local e a qualidade do ar, resultando em possíveis problemas de saúde.

A presença constante de fumaça no ar, interfere significativamente o ciclo da água. A fumaça reduz a quantidade de luz solar que atinge a superfície terrestre, afetando a evaporação e a formação de nuvens. Isso resultado em um atraso no início do período de chuvas, contribuindo para um clima mais seco e com baixa umidade.

“Esta época do ano, é conhecida por ser um período mais seco em relação ao restante do ano. Porém, temos observado que a baixa umidade do ar e o clima mais seco está persistindo por um período mais prologando este ano, sendo resultado da fumaça proveniente das queimadas no Brasil”, afirma a Secretária de Saúde de Wenceslau Braz, Ana Cristina Micó da Costa.

De acordo com ela, a fumaça impede que o ciclo da água se cumpra, refletindo na baixa umidade vivida pelos moradores da região. A água, quando está em seu ciclo, evapora por conta dos raios solares que atingem a superfície terrestre, e se condensa nas nuvens, o que gera a chuva.

Com a presença incessante da fumaça no céu do Norte Pioneiro, este ciclo se quebra, impedindo que as nuvens condensem a água e, consequentemente, impedem que a chuva precipite nos solos da região, tornando assim, o clima úmido.

Isso pode resultar em consequências graves para a saúde da população. Problemas respiratórios, como tosse persistente, falta de ar e agravamento de condições pré-existentes, são comuns.

“A presença da fumaça, que cobre praticamente toda a região, pode resultar em um impacto direto na qualidade do ar, podendo causar problemas respiratórios significativos, além de afetar diretamente as pessoas que sofrem com rinite ou outros tipos de alergia”, explica Ana Cristina.

Desde ardor nos olhos, gargantas irritadas e piora em doenças respiratórias, o impacto da fumaça pode resultar em situações graves. Diante disso, é essencial que a população adote as medidas preventivas para proteger sua saúde.

“A hidratação é o principal fator para prevenir que o clima seco e a falta de chuvas agravem problemas respiratórios entre os moradores. Além disso, pessoas com mais vulnerabilidade devem tomar cuidado extremo para evitar que doenças como bronquite e asma piorem com o passar dos dias”, aconselha a secretária.

Em períodos de clima seco, a água é essencial para prevenir problemas respiratórios. A baixa umidade pode ressecar as mucosas nas vias respiratórias, tornando-as mais suscetíveis a irritações e desconfortos. Manter-se bem hidratado ajuda a manter essas mucosas úmidas, reduzindo a irritação. Além disso, a água facilita a produção de muco, que protege e umidifica as vias respiratórias.

Em ambientes secos, a umidificação do ar é importante, e beber água contribui para essa umidificação interna. A hidratação também ajuda a manter as vias respiratórias limpas e reduz o risco de infecções. Em suma, a água desempenha um papel crucial na proteção e na saúde do sistema respiratório em climas secos.

A densa fumaça proveniente das queimadas na Amazônia e no Pantanal está causando impactos profundos no Norte Pioneiro do Paraná. A alteração no ciclo da água, o atraso no período de chuvas e os problemas respiratórios são alguns dos desafios enfrentados pela região. A população deve manter-se informada e seguir as orientações para proteger sua saúde e bem-estar.