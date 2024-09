Focos de incêndio seguem nas instalações da Frangos Pioneiro

Os trabalhos das equipes do Corpo de Bombeiros para combater o fogo na empresa Frangos Pioneiro, em Joaquim Távora, seguem na manhã desta segunda-feira (09). O fogo começou no início da tarde deste domingo e destruiu grande parte das instalações da empresa.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas até o momento, o fogo começou por volta das 13h00 do domingo na área de corte de frangos e se espalhou rapidamente pelo prédio. Equipes da brigada de incêndio da empresa foram as primeiras a chegar ao local, mas devido a intensidade das chamas, não foi possível combater o fogo.

Continua após a publicidade

Com isso, o fogo se espalhou por diversas áreas do setor de produção. Equipes do Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina, Defesa Civil de Siqueira Campos, brigadistas da empresa ProTork e caminhões pipa de Ibaiti, Siqueira Campos, Joaquim Távora e Quatiguá estiveram no local prestando apoio ao combate as chamas.

O momento de maior tensão foi devido ao risco de explosão por haver no local um tanque com cerca de 30 toneladas de amônia, gás utilizado para resfriar as câmaras frias. Residências próximas ao local chegaram a ser evacuadas e um alerta para que as pessoas ficassem no mínimo três km das instalações da empresa foi emitido.

Felizmente, e devido aos esforços das equipes, o fogo foi contido e não atingiu o local onde fica o tanque de amônia. Também foi preservado o prédio que abriga o setor administrativo da empresa. Já área de produção foi praticamente toda destruída.

Grande parte do incêndio foi combatido ainda no domingo, mas ainda há focos de fogo em uma área da empresa onde há materiais inflamáveis. As equipes trabalham nesta segunda-feira para combater estas chamas.

Ao contrário dos boatos que chegaram a circular nas redes sociais, apesar dos prejuízos materiais felizmente ninguém ficou ferido e não houve óbitos. Neste domingo, apenas uma equipe de manutenção trabalhava no local.

Ainda no domingo, o Grupo Pioneiro emitiu uma nota falando sobre o incidente. Também foi informado que as outras unidades do grupo continuam com suas atividades normais, enquanto as instalações da Frango Pinoneiro estão com suas atividades suspensas temporariamente.

Comunicado Oficial

Informamos que, na data de hoje, por volta das 13h, ocorreu um incêndio em nosso abatedouro localizado em Joaquim Távora-PR. No momento do incidente, não havia atividade regular na unidade, e felizmente, não há registro de feridos.

Os bombeiros e órgãos de apoio estão presentes no local e trabalhando diligentemente para controlar as chamas. A segurança de nossos colaboradores e da comunidade é nossa prioridade máxima, e estamos colaborando plenamente com as autoridades para garantir que a situação seja resolvida o mais rápido possível.

Agradecemos a compreensão e o apoio de todos neste momento difícil. Manteremos a comunidade informada sobre quaisquer desenvolvimentos adicionais.

Joaquim Távora, 8 de Setembro de 2024.