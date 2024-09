Frangos Pioneiro é consumida pelo fogo e risco de explosão faz moradores evacuarem residências

Uma tragédia parou o Norte Pioneiro na tarde deste domingo (08) após um incêndio destruir grande parte das instalações da empresa Frangos Pioneiro, no município de Joaquim Távora.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, o fogo se espalhou rapidamente devido aos materiais inflamáveis que fazem parte da estrutura do prédio. As equipes da brigada de incêndio da empresa foram as primeiras a chegar ao local para combater as chamas, porém, o fogo se alastrou rapidamente e o calor do fogo impediu que os profissionais conseguissem se aproximar para combater as chamas.

Continua após a publicidade

Equipes do Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina, Jacarezinho e Ourinhos/SP foram acionadas e se deslocaram para o local para prestar auxílio no comabate ao fogo. Apesar disso, segundo informações de uma testemunha, o fogo que já havia sido controlado em alguns locais voltou mais forte ainda e, na sequência, chegou a área de armazenagem de papelões. Com isso, a situação ficou fora de controle e as equipes trabalham para controlar o incêndio, mas há a projeção de danos que podem chegar a 100% da empresa.

Ainda segundo as informações apuradas pela reportagem, neste domingo estavam trabalhando no local apenas os funcionários que realizam a manutenção da empresa. Há boatos de um óbito, mas segundo um dos técnicos não há vítimas fatais.

Devido a proporção do fogo, ainda não foi possível determinar quais foram as causas do incêndio.

PERIGO MAIOR

Além do fogo, há uma área da empresa onde ficam cilindros de amônia, material altamente inflamável. Com isso, há risco de uma explosão de grandes proporções. Equipes da Polícia Militar passaram em residências próximas a empresa pedindo para que os moradores evacuassem as casas. Além disso, foi emitido um alerta para que toda população se afaste ao menos três quilômetros das instalações da empresa visto que há risco de explosão. As equipes do Corpo de Bombeiros e brigada de incêndio trabalham incansavelmente para evitar que as chamas cheguem a este local e a tragédia seja ainda maior.

COMOÇÃO

A Frangos Pioneiro é uma das maiores empresas de abate de aves do Paraná e emprega cerca de 3 mil funcionários de Joaquim Távora e outros municípios da região. Após a notícia do incêncio se expalhar pelas redes sociais, muitas pessoas ficaram desoladas devido a incerteza do seu futuro. Dezenas de pessoas se aglomeraram em frente as instalações da empresa entre prantos e orações.

Além dos trabalhadores diretos, a Frangos Pioneiro também gera lucro de forma indireta fazendo com que a situação cause preocupação em relação a economia da região de forma geral. Outro setor que deve ser afetado diretamente são as granjas que fornecem aves para empresa. Em alguns casos, os animais já estão em ponto de abate, o que causa preocupação aos empresários.