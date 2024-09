Acusado de matar jovem com facada em Wenceslau Braz é condenado a 16 anos de prisão

Na última quarta-feira (04), em Wenceslau Braz, Alef dos Santos Alves foi condenado por homicídio qualificado pela morte de Julio Renan dos Santos Constantino, ocorrida em 28 de agosto de 2022. Julio, de 22 anos, foi morto com uma facada no peito enquanto deixava um bar na companhia de amigos. O ataque, conforme apontado no julgamento, foi motivado por ciúmes que Alef nutria de sua ex-companheira.

Continua após a publicidade

O Conselho de Sentença decidiu pela condenação de Alef, considerando o motivo torpe e o fato de que a vítima foi surpreendida, sem chance de defesa. A pena final foi estipulada em 16 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão em regime fechado. Além disso, a Justiça decretou a prisão preventiva do condenado, que agora é considerado foragido.

Continua após a publicidade

RELEMBRE O CASO

O crime foi registrado pela Polícia Militar de Wenceslau Braz por volta das 01h30 do dia 28 de agosto de 2022, na rua Benjamin Constant, no Centro de Wenceslau Braz. A equipe policial, que estava atendendo a uma ocorrência de perturbação de sossego, foi informada de que uma pessoa havia sido esfaqueada nas proximidades.

Ao se dirigirem ao local, os policiais encontraram o jovem caído ao chão, com diversos ferimentos. De imediato, acionaram a equipe de socorro do hospital do município, mas a vítima já estava sem vida. O rapaz foi identificado como Júlio Renan dos Santos Constantino, um jovem de 22 anos de idade.

Testemunhas relataram que o autor do crime partiu para cima da vítima, desferindo vários golpes de faca. Após o ataque, o agressor teria afirmado que fugiria para evitar o flagrante.

Diante da gravidade dos fatos, a área foi isolada, e as equipes da Polícia Civil de Wenceslau Braz e do Instituto Médico Legal (IML) de Jacarezinho foram acionadas para conduzir as investigações e recolher o corpo da vítima.