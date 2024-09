Wenceslau Braz celebrará o Dia da Independência com ato cívico e homenagens para toda a comunidade

No próximo sábado, Sete de Setembro, o Brasil para para celebrar o Dia da Independência. Este ano, a comemoração marca os 202 anos da proclamação que consolidou o país como uma nação independente de Portugal. Em Wenceslau Braz, a data será celebrada com uma programação especial que promete unir a sociedade em uma cerimônia repleta de festividades e orgulho nacional.

O início do evento está programado para as 09h00, com um ato cívico que ocorrerá em frente ao Colégio Estadual Doutor Sebastião Paraná (CESP). A cerimônia terá início com o hasteamento das bandeiras do município, do estado e do Brasil, simbolizando a importância e o respeito pela nossa pátria.

O ato cívico também contará com a execução do Hino Nacional Brasileiro. Na sequência, a Fanfarra Municipal adicionará um toque especial à cerimônia com suas músicas vibrantes e patriotismo. A Fanfarra, composta por jovens talentos locais, desempenhará um papel central na celebração, proporcionando um momento emocionante para todos os presentes.

Junto a ela, os estudantes do Colégio Estadual Cívico-Militar (CCM) Miguel Nassif Maluf realizarão um desfile em homenagem ao Dia da Independência do Brasil. O desfile terá saída na Unopar e terminará em frente ao CESP.

Este Dia da Independência em Wenceslau Braz será uma chance para a população se reunir, celebrar e reforçar o sentimento de cidadania e orgulho nacional.

UM POUCO DE HISTÓRIA

Em 2024, o Brasil completa 202 anos de independência. Foto: Ilustrativa- Reprodução/Internet

A Independência do Brasil foi proclamada em 7 de setembro de 1822 por Dom Pedro I, que na época era o príncipe regente do Brasil. O ato ocorreu após um período de crescente descontentamento com o domínio colonial português e uma série de eventos políticos e sociais que intensificaram a demanda por autonomia. O famoso grito de "Independência ou Morte!" foi proferido às margens do Rio Ipiranga, em São Paulo, e simbolizou a ruptura definitiva com o controle português.

Este momento crucial na história brasileira marcou o fim de mais de três séculos de colonialismo e iniciou um novo capítulo como Império do Brasil. A independência foi oficialmente reconhecida por Portugal em 1825, após negociações diplomáticas que consolidaram a nova nação no cenário internacional.

O Dia da Independência é uma oportunidade para refletir sobre a importância da autonomia e a identidade nacional do Brasil, além de celebrar o espírito de liberdade que une todos os brasileiros. A data é marcada por desfiles, atos cívicos e atividades que destacam o orgulho nacional e o legado de luta e conquista.