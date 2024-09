Estudantes de Wenceslau Braz abordam abuso sexual infantil em peça teatral impactante

Nesta quarta-feira (04), os estudantes da quarta série do curso profissionalizante Formação de Docentes, do Colégio Estadual Doutor Sebastião Paraná (CESP), em Wenceslau Braz, protagonizaram uma peça teatral com um tema sensível e urgente, o abuso sexual infantil.

A apresentação que, nesta quarta-feira, foi apresentada para as turmas de terceira, quarta e quinta séries da Escola Municipal Joaquim Maria Machado de Assis, faz parte de um projeto educativo que busca conscientizar as crianças e a comunidade escolar sobre os perigos e as formas de prevenção deste tipo de violência através da arte teatral.

Em uma entrevista exclusiva com a reportagem da Folha, a diretora da Escola Municipal Joaquim Maria Machado de Assis, Marilane Mesquita Rizzi da Silva , destacou a importância do projeto para a conscientização das crianças.

“A forma em que este tema foi abordado durante a apresentação foi e continua sendo extremamente importante, porque eles prestam atenção por conta da forma extrovertida de transmitir a mensagem. Confesso que até eu fiquei com a música da apresentação na cabeça”, afirmou a diretora.

Estudantes cantaram a música "Nisso e naquilo" para representar partes do corpo que não podem ser tocadas. Foto: Divulgação

A criação da peça, foi um processo colaborativo, sendo inteiramente criada pelos próprios alunos, desde os diálogos até a construção dos personagens, refletindo a criatividade e o compromisso dos futuros docentes em tratar de assuntos complexos de maneira acessível para o público infantil.

Eduarda dos Santos Mendes, uma das alunas envolvidas na atuação, conta como foi desafiador apresentar um tema impactante e sensível para as crianças. “É um tema muito complexo e difícil de ser exposto, pois um erro de interpretação pode fazer com que as crianças se reprimam ainda mais e evitem contar aos pais sobre possíveis problemas, mas deu tudo certo e conseguimos passar a mensagem para eles, de que devem sempre contar para alguém em que eles confiem”, conclui a estudante.

A reação das crianças que assistiram à peça foi bastante positiva. Segundo a professora Simone Souza, responsável pelo projeto, os alunos se mostraram atentos e interessados em cada cena. “Os alunos foram muito receptivos com a nossa apresentação, interagiram com os personagens durante os momentos de interação e se mostraram atentos a todos os ensinamentos transmitidos durante a peça”, enfatiza a professora.

A iniciativa dos estudantes do CESP de Wenceslau Braz destaca a importância de abordar temas como o abuso sexual infantil de maneira educativa e acessível. Ao criar e apresentar a peça teatral, os alunos não apenas contribuem para a formação de uma consciência crítica nas crianças, mas também desempenham um papel ativo na prevenção de abusos. A continuidade e a expansão desse projeto são essenciais para garantir que cada vez mais crianças tenham acesso a informações que possam protegê-las, fortalecendo a cultura de proteção e segurança nas escolas e na comunidade.

A PEÇA

Durante a apresentação, os estudantes contaram, de uma maneira delicada e divertida, a história de duas amigas que eram importunadas por um vizinho. Nela, o personagem Sebastião, vizinho das meninas, tenta se aproximar, oferecendo balas, brinquedos e diversão, mas não tem “boas intenções”.

Na encenação, uma das personagens cai no conto do vizinho e vai para dentro da sua casa para assistir televisão. Após isso, a menina começa a se mostrar triste e sua amiga percebe e, consequentemente conta para sua professora o que estava acontecendo.

Encenação: Professora descobre o que está acontecendo e contata as autoridades. Foto: Divulgação

Com isso, a professora contata as autoridades e o oficial de justiça descobre que seu Sebastião fazia “carinhos” na menina, além de tirar várias fotos dela. Toda a peça foi criada e desenvolvida pelos estudantes, sendo um conteúdo de autoria própria.

Além desta apresentação, os alunos vão apresentar uma peça teatral infantil com o mesmo tema para as crianças desde o Ensino Fundamental até a segunda série. Para estes, os alunos prepararam a peça “O Segredo de Tartanina”, que também trabalha o incentivo de contar sobre possíveis problemas para pessoas confiáveis e a importância da prevenção.