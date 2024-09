Dois municípios do Norte Pioneiro são os maiores produtores de café e morango do Paraná

Um recente relatório elaborado pelos técnicos do Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (Seab), revelou dados expressivos sobre a produção agropecuária no estado do Paraná. O documento, referente ao ano de 2023 e publicado no final de agosto, aponta que 35 municípios paranaenses alcançaram um Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) superior a R$ 1 bilhão, evidenciando o fortalecimento de várias culturas no estado.

Continua após a publicidade

O Valor Bruto da Produção é um indicador fundamental na formação da cota-parte do ICMS para a constituição do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), responsável por 8% desse cálculo. Esse fundo é uma das principais fontes de recursos para muitos municípios brasileiros, o que destaca a importância do setor agropecuário para a economia local.

Continua após a publicidade

No relatório, a Agência Estadual de Notícias destacou os líderes e vice-líderes de 22 culturas diferentes no Paraná, enfatizando os êxitos e os potenciais de cada cidade em suas respectivas cadeias produtivas.

O Norte Pioneiro do Paraná se consolidou como uma das regiões mais produtivas, especialmente na produção de café e morango. Carlópolis lidera a produção de café, com 9 mil toneladas e um VBP de R$ 117,8 milhões. Pinhalão, com 4 mil toneladas e um VBP de R$ 53 milhões, e Ibaiti, com 2,9 mil toneladas e um VBP de R$ 37,9 milhões, seguem logo atrás, confirmando a relevância da cultura cafeeira na região.

A produção de morango também se destaca no Norte Pioneiro, com o município de Jaboti liderando o ranking estadual. Em 2023, Jaboti produziu 4,4 mil toneladas de morango, gerando um VBP de R$ 69,7 milhões. Outro município da região, Jacarezinho, também se destacou, alcançando a segunda posição na produção de cana de açucar com 1,1 milhão de toneladas e um VBP de R$ 135,1 milhões.

Esses resultados reforçam a importância do esforço na identificação e fortalecimento das culturas mais apropriadas ao cultivo em cada município. Além de garantirem um maior volume de alimentos, essas culturas são fundamentais para aumentar os recursos disponíveis para investimentos locais, contribuindo diretamente para o desenvolvimento econômico dos municípios.

O relatório do Deral serve como um guia valioso para os gestores públicos e agricultores, evidenciando as potencialidades do estado e orientando sobre onde estão as oportunidades de crescimento. A análise detalhada de cada cultura e município oferece uma visão clara das tendências e das áreas que mais necessitam de investimentos e apoio governamental para continuarem a crescer.