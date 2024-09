Jaguariaíva se prepara para celebrar aniversário de 201 anos do município

Jaguariaíva, uma cidade que fica na região dos Campos Gerais do Paraná, rica em histórias e tradições, está prestes a vivenciar um dos momentos mais aguardados do ano, o IX Festival Cultural e a V Festa de Peão. Mais do que um evento cultural, o Festival representará o aniversário de 201 anos do município, uma marca que reflete o desenvolvimento social e cultural de Jaguariaíva.

Com uma programação cuidadosamente planejada, esta edição promete não apenas resgatar memórias e homenagear marcos históricos, mas também unir a comunidade em uma celebração vibrante que transcende gerações.

Criado pela Lei Municipal nº 2.352/2011, o Festival Cultural de Jaguariaíva tem como objetivo central preservar e valorizar a rica trajetória da cidade, celebrando sua elevação à categoria de Freguesia ocorrida em 15 de setembro de 1823.

A cada ano, o evento destaca um tema histórico relevante para o desenvolvimento do município, e nesta edição não será diferente. Os visitantes poderão explorar exposições que abordam o Tropeirismo, a Freguesia, a Ferrovia, as Indústrias Matarazzo, o Ciclo da Madeira, o Ciclo Industrial e o Turismo.

Drial Eventos, empresa responsável pela organização e pela parte comercial da festa, preparou uma programação diversificada e envolvente. O festival contará com um parque de diversões, uma praça de alimentação variada e uma feira de artesanato, além de momentos cívicos e religiosos como a alvorada tropeira, uma cavalgada e uma Missa em Ação de Graças.

A programação musical promete atrair grandes multidões, com shows gratuitos de artistas renomados. No dia 12 de setembro, a dupla Maiara e Maraísa se apresentará; no dia 13, será a vez de Guilherme e Benuto. Já no dia 14, será a vez de Rio Negro e Solimões; e no dia 15, a tarde será dedicada ao público infantil com o espetáculo "Sonhos e Magia".

A inclusão social também é uma prioridade, com um dia especial no parque de diversões dedicado a crianças com Transtorno do Espectro Autista, garantindo um ambiente mais adaptado e tranquilo para esses pequenos visitantes. Este dia especial ocorrerá no dia 14 de setembro, proporcionando uma experiência inclusiva e cuidadosa para as crianças e suas famílias.

O IX Festival Cultural e a V Festa de Poeirão não são apenas uma celebração da história de Jaguariaíva, mas também um evento que fortalece a identidade cultural e turística da cidade, reafirmando seu compromisso com a preservação de suas tradições e a promoção de uma rica experiência para todos os participantes.