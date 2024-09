Colisão entre carro e carreta deixa dois feridos na BR-153

Um acidente de trânsito registrado no último sábado (31) deixou dois motoristas feridos na rodovia BR-153 no trecho que passa pelo município de Ibaiti, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações apuradas pelo Portal Curiúva, o acidente aconteceu no trecho da rodovia que liga os municípios de Ibaiti a Ventania e envolveu uma Fiat Fiorino e uma carreta.

Os dois veículos transitavam em sentidos opostos quando acabaram se envolvendo em uma colisão frontal. Equipes do SIATE e do SAMU foram acionadas para prestar atendimento as vítimas. O motorista da Fiorino foi socorrido com suspeita de fratura no fêmur, enquanto o caminhoneiro com suspeita de fratura no punho. Os dois foram encaminhados ao hospital.

A equipe da Polícia Rodoviária Federal também esteve no local prestando atendimento a ocorrência.