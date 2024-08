Mês de agosto registra 21 mortes em acidentes no Norte Pioneiro

Com diversas tragédias ocorrendo ao longo do mês, a região do Norte Pioneiro do Paraná tem enfrentado um grande período de luto e preocupação. O mês de agosto, marcado por uma quantia dramática de acidentes fatais, se encerra no próximo sábado (31) com 21 mortes em 32 acidentes registrados durante o mês nas rodovias da região.

Continua após a publicidade

Cada acidente fatal em agosto trouxe consigo não apenas perdas humanas, mas uma onda de desespero e desolação. As comunidades, antes vibrantes, agora estão imersas em um luto profundo e um sentimento de insegurança crescente. As rodovias, que deveriam ser caminhos para a vida, tornaram-se cenários de tragédia e dor.

Continua após a publicidade

Nesta quinta-feira (29), por exemplo, uma família de Wenceslau Braz chora o luto de mais uma perda. Na tarde da última quarta-feira (28), um homem perdeu sua vida após se envolver em um acidente onde um caminhão acabou tombando em cima de seu automóvel.

Acidente de trânsito tira a vida de jovem em Wenceslau Braz. Foto: Divulgação

Oito dias atrás, no dia 21 um jovem de apenas 22 anos faleceu após sofrer ferimentos graves em um acidente de trânsito registrado no município de Wenceslau Braz. O jovem, identificado como Luiz Miguel Guzzo, perdeu a sua vida após colidir dramaticamente com um carro, conduzido por uma mulher de 42 anos de idade.

No dia 19, um homem de 63 anos perdeu a sua vida na PR-151, no município de Santana do Itararé após se envolver em uma colisão lateral com um caminhão Mercedes Benz que sentia na mão contrária da rodovia.

No mesmo dia, porém na PR-092, em um trecho da rodovia que liga Wenceslau Braz a Arapoti, um homem de 60 anos também perdeu sua vida após perder o controle da direção do seu automóvel e colidir frontalmente com um caminhão que seguia no sentido contrário.

Homem perde a vida após colidir com caminhão em Santana do Itararé. Foto: Divulgação

Cinco dias antes desta tragédia, no dia 14, a PR-092 já havia registrado outro acidente fatal, onde um motociclista de 43 anos de idade perdeu sua vida após colidir com um veículo. No mesmo dia, outra tragédia foi registrada na região, desta vez, no município de Santa Helena, onde um jovem, que pilotava uma motocicleta, acabou se envolvendo em uma colisão frontal com uma carreta e não resistiu aos ferimentos.

No dia 11, um domingo, um grave acidente de trânsito registrado no município de Assaí, resultou na morte de um homem de 53 anos de idade, além de ter deixado outras cinco pessoas feridas.

Na segunda semana do mês, no dia seis, um acidente de trânsito, envolvendo uma carreta e um carro deixou dois mortos e uma pessoa em estado gravíssimo no município de Santa Mariana. O automóvel foi atingido violentamente na lateral esquerda, sendo arremessado para fora da pista, tirando brutalmente a vida de um homem e de uma mulher, sendo que outra mulher ficou em estado gravíssimo após o impacto.

No geral, foram registrados 32 acidentes na região do Norte Pioneiro, sendo que destes, 17 acidentes terminaram em fatalidades, resultando num total de 21 pessoas mortas em acidentes de trânsito e mais 25 pessoas feridas, refletindo num total de 46 vítimas de acidentes de trânsito na região apenas no mês de agosto.