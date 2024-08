FAKE NEWS: Suspeito de matar Jociele não morreu na cadeia

Uma imagem tomou conta das redes sociais na tarde desta terça-feira (27) informando que Juliano Constanino, principal suspeito de matar e estuprar Jociele de Jesus de Abreu, havia sido encontrado morto. Conforme apurou com exclusividade a reportagem da Folha, a informação é falsa.

Continua após a publicidade

Tudo começou quando uma foto de Juliano se espalhou em grupos de Whatsapp informando que o suspeito havia sido encontrado morto em uma cela da Cadeia Pública de Wenceslau Braz. A Fake News já começa aí, pois Juliano se quer está preso na carceragem brazense.

Continua após a publicidade

Para esclarecer os fatos, a Folha confirmou que Juliano está preso na Cadeia Pública do município de Jaguariaíva. Conforme as informações, ele está e vivo.

Relembre o caso

Juliano é apontado como principal suspeito de estuprar e matar Jociele de Jesus de Abreu, de 32 anos. A jovem saiu de casa na noite do sábado (17) e desde então não foi mais vista. Já na segunda-feira (19), seu corpo foi encontrado em um terreno baldio as margens da Rua Moisés Lupion, em Arapoti.

Durante as investigações, as equipes policiais tiveram acesso a imagens de uma câmera de vigilância que mostram um homem abordando Jociele e a jogando no mato. Cerca de meia hora depois, o indivíduo deixa o local sozinho.

Juliano foi apontado como principal suspeito de autoria do crime. Ele foi preso dias depois no município de Wenceslau Braz e segue preso na Cadeia Pública de Jaguariaíva.