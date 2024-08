Jociele de Jesus Abreu é homenageada com Caminhada Silenciosa em Arapoti

Durante o percurso, as participantes carregaram banners e cartazes com mensagens de justiça e paz, levando as mensagens até o local do assassinato de Jociele. Foto: Divulgação

Na tarde do último domingo (25), centenas de mulheres de Arapoti se reuniram para prestar uma homenagem a Jociele de Jesus Abreu, de 31 anos, que foi brutalmente assassinada na madrugada do dia 18 de agosto. O evento foi marcado por um forte sentimento de solidariedade e um pedido coletivo por mudanças.

A manifestação, nomeada como “Caminhada Silenciosa”, surgiu de maneira espontânea através das redes sociais com o objetivo principal de chamar a atenção para a crescente falta de segurança no município e exigir mudanças urgentes.

A caminha teve início no chafariz central da cidade, onde as participantes se reuniram para começar o percurso da homenagem. Durante o percurso, as participantes carregaram banners e cartazes com mensagens de justiça e paz, levando as mensagens até o local do assassinato de Jociele.

No local do crime, as participantes realizaram uma oração coletiva em memória de Jociele. A caminha seguiu então em direção ao Cemitério Municipal, onde a cerimônia foi concluída com a soltura de balões brancos, simbolizando a paz e a esperança.

Emanuelle Lima, uma das organizadoras, expressou a motivação por trás do evento: "Estamos aqui para mostrar que não estamos caladas. Não queremos que Jociele se torne apenas mais uma estatística. Queremos mudanças reais e mais segurança. Arapoti não pode mais esperar. Infelizmente, um crime tão violento foi necessário para abrir os olhos sobre o problema. Esperamos que isso mova os políticos a agir de maneira concreta”, afirmou.

A manifestação não apenas prestou homenagem a Jociele, mas também trouxe à tona a discussão sobre a segurança das mulheres, evidenciando a necessidade urgente de ações efetivas para prevenir futuros tragédias e garantir um ambiente mais seguro para todos.

O evento contou com a presença de familiares de Jociele, além de centenas de mulheres que se mostraram profundamente tocados pela solidariedade da comunidade.

Jociele de Jesus Abreu, mulher de 31 anos de idade, foi estrupada e brutalmente assassinada na madrugada do dia 18 de agosto, deixando uma filha de apenas sete anos desesperada vivendo com a avó.

O crime ocorreu em um terreno baldio na rua Moisés Lupion, em frente à Linha Verde, na região central do município. Segundo informações da Polícia Civil, Jociele foi estuprada e estrangulada por Juliano Constantino, de 33 anos, que foi preso em Wenceslau Braz na última terça-feira, 20.