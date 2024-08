Evento cultural celebra importância histórica do café no Norte Pioneiro

Neste final de semana, o Norte Pioneiro do Paraná recebeu uma celebração especial da cafeicultura com o evento CaFéON, realizado na Represa Sendeski, em Iguaraçu, próximo a Maringá. O evento, que ocorreu nos dias 24 e 25 de agosto, destaca a rica história e o impacto econômico do café na região, atraindo visitantes e promovendo a cafeicultura local.

A importância do café para o Norte Pioneiro é histórica. Nas décadas de 1960, a região se tornou um polo da produção cafeeira no Brasil, graças à chegada de cafeicultores paulistas atraídos pelas condições favoráveis para a aquisição de terras. No entanto, a Geada Negra de 1975 devastou as plantações, reduzindo a área cultivada de 942 mil hectares para apenas 3 mil hectares. Esse evento marcou uma mudança drástica na cafeicultura paranaense.

Com o tempo, a produção do estado evoluiu. Hoje, o Paraná é reconhecido pela qualidade superior do seu café, caracterizado por uma doçura marcante e baixa acidez, tornando-o um dos mais apreciados do Brasil. A região é agora o sexto maior produtor nacional, com cerca de 8 mil produtores rurais, dos quais 85% são pequenos agricultores que praticam a agricultura familiar.

O CaFéON simboliza esse renascimento e o crescente interesse pela cafeicultura de qualidade. Arno Ravache, chefe do Núcleo Regional de Turismo pela Secretaria Estadual de Turismo, destacou o papel dos eventos como este na revitalização econômica da região. “Estamos diante de um marco que não só celebra a história do café, mas também fomenta a economia local através do turismo,” afirmou Ravache.

O turismo de experiência tem se tornado um diferencial crucial para a cafeicultura do Norte Pioneiro. A Rota do Café oferece aos visitantes a oportunidade de conhecer o processo completo de produção do café, desde o cultivo até a degustação.

Maria Aparecida Maciel, presidente da Amucafé e produtora local, observa que as propriedades têm lucrado ao abrir suas portas para turistas interessados em vivenciar o cotidiano da produção de café. “Oferecemos uma experiência completa, com café da manhã, almoço e jantar, além de a possibilidade de passar a noite em nossas propriedades,” conta Maciel.

O projeto Mulheres do Café, criado pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-PR) em 2019, também tem desempenhado um papel vital. Reunindo 250 famílias, o projeto promove o protagonismo feminino na cafeicultura e já gerou resultados significativos, com mais da metade das inscrições em prêmios regionais sendo feitas por mulheres.

O CaFéON, portanto, não é apenas uma celebração do café, mas um ponto de partida para novas oportunidades e um reconhecimento do trabalho das produtoras e produtores da região.