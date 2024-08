Arapoti têm Valor Bruto da Produção Agropecuária superior a R$ 1 bilhão

Nesta segunda-feira (26), o Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (Seab), do Paraná, divulgou os dados do relatório final do Valor Bruto da Produção Agrícola (VBP) do ano de 2023. De acordo com os dados do relatório, o Paraná possui 35 municípios com o VBP acima de R$ 1 bilhão.

Conforme os dados do relatório, no ano de 2023, Arapoti foi um dos municípios que se destacou com o valor do VBP acima do R$ 1 bilhão. O município, situado na região dos Campos Gerais, registrou um desempenho notável, refletindo a robustez de sua produção agropecuária e seu papel crucial na economia rural do Paraná.

Com um VBP significativo, Arapoti contribui para o recorde histórico de R$ 198,02 bilhões alcançado pelo Paraná em 2023. O município se destaca especialmente na produção de soja, avicultura e pecuária, com essas atividades sendo pilares fundamentais para o seu crescimento econômico.

A soja tem sido um dos principais responsáveis pelo aumento do VBP de Arapoti, acompanhado pelo sucesso da avicultura e pecuária. A diversificação na produção agropecuária tem impulsionado a economia local e contribuído para o forte desempenho do município no cenário estadual.

O papel de Arapoti é parte de uma tendência mais ampla no Paraná, onde a produção pecuária continua a liderar, representando 49% do valor total gerado no campo. A agricultura também teve um papel significativo, com 46,5% do faturamento bruto, refletindo uma recuperação importante em relação a 2022, quando as condições climáticas foram desfavoráveis.

A inclusão de Arapoti na lista dos municípios com VBP superior a R$ 1 bilhão reforça sua importância no setor agropecuário paranaense, evidenciando a capacidade da cidade em gerar emprego e renda. Este resultado destaca a importância de Arapoti no desenvolvimento econômico do Estado, sublinhando seu impacto positivo no cenário agropecuário regional.