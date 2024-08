Prefeito de Arapoti assina doação de terrenos para as primeiras casas populares

Na última sexta-feira (23), foram assinados os termos de doação de terrenos para as primeiras 28 casas do Loteamento Emílio Carneiro Kluppel, que integra o maior projeto habitacional já realizado em Arapoti. Com 301 residências planejadas, o empreendimento marca um avanço significativo na oferta de moradias para famílias de baixa renda na região.

A cerimônia contou com a presença do prefeito Irani Barros, que oficializou a contrapartida da prefeitura municipal para a construção das unidades habitacionais. Esta contribuição reduz aproximadamente R$ 16 mil do valor final de cada residência. Além disso, o Governo do Estado de Paraná também subsidiou cada unidade com R$ 20 mil, proporcionando uma diminuição significativa nos custos para os futuros proprietários.

Este foi apenas o primeiro passo de um processo que continuará nos próximos dias, com a assinatura de mais 56 termos de doação de terrenos, avançando gradativamente até a conclusão do projeto. O prefeito Barros destacou a importância do cadastro e da atualização das informações junto à Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) e à Caixa Econômica Federal (CEF), responsáveis pela seleção dos beneficiários. “É fundamental que as pessoas interessadas façam seus cadastros e se informem”, afirmou.

O projeto é direcionado a famílias com renda entre um e quatro salários mínimos, e a seleção dos beneficiários é realizada pela Caixa Econômica Federal, que avalia o perfil dos inscritos para determinar sua elegibilidade ao financiamento. Além da doação dos terrenos, os beneficiários podem contar com um abatimento no valor da entrada, fornecido pelo Governo Federal, conforme o perfil de cada mutuário.

O cadastro para participação no projeto, bem como a atualização dos dados, pode ser realizado no Departamento de Habitação de Arapoti, localizado na Rodoviária da cidade. Durante a cerimônia, os primeiros contemplados tiveram a oportunidade de visitar o local onde as primeiras casas estão sendo construídas.