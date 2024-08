Médico que atuou em Siqueira Campos e Wenceslau Braz morre de infarto

A morte do médico Ângelo León Ladaniuski, de 41 anos, causou comoção entre moradores dos municípios de Wenceslau Braz e Siqueira Campos, onde o profissional atuou nos últimos anos. Ele foi vítima de um infarto na noite deste domingo (25).

Conforme as informações apuradas pela reportagem da Folha, Dr. Ângelo estava em sua residência quando sofreu um infarto. A equipe da secretaria municipal de Saúde de Wenceslau Braz foi acionada para prestar atendimento ao médico em sua residência no bairro Santa Maria, mas infelizmente ele não resistiu e veio a óbito a caminho do hospital.

O médico é conhecido na região, pois trabalhou por alguns anos no município de Siqueira Campos e, atualmente, realizava atendimento no Posto de Saúde do bairro Santa Madalena, em Wenceslau Braz. Ele chegou a região através do programa Mais Médicos.

O corpo do médico será levado para cidade de Cascavel onde ocorro o velório e sepultamento.

Fake News

Nas redes sociais, circulou um áudio informando que Dr. Ângelo estaria com a namorada no “trevo da Sodibel” quando passou mal, mas conforme apurado pela reportagem, o médico recebeu os primeiros socorros em sua residência.