Veja quem são os candidatos a vereador e prefeito de Santo Antônio da Platina confirmados pelo TSE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou os nomes dos candidatos registrados para disputar as Eleições Municipais de 2024 em Santo Antônio da Platina, afim de ocupar as vagas de vereador e prefeito do município.

De acordo com os dados informados pelo Tribunal, foram registrados quatro candidatos a prefeito, sendo eles Alexandre Levatti (PSD), Bruna Fogaça (PL), Gil Martins (REPUBLICANOS) e Valter do PT (PT).

Além disso, segundo o Tribunal, foram registrados 167 candidatos a vereador, sendo eles Abelzinho do Monte Real (PV), Adaiana Queiroz (PSDB), Adriana Ferreira (Cidadania), Adriana Malta (PRTB), Ailton da Casa da Cerveja (PSDB), Alemão Calha (PRTB), Alessandro Cardoso (PL), Alessandro de Santana (PDT), Amarildo do Posto Caçula (PSDB), Ana Cláudia (PRD), Anderson Giovanini (PSD), Beatriz Perez (PDT), Benício Paixão (PP), Benito do Barracão (MDB), Breno do Ademir Carburadores (União), Buchecha (União), Cação (MDB), Cacilda Cardoso (PV), Carla (MDB), Carlinho do Bar (MDB).

Ceará (Avante), Celinho Primo (Republicanos), Celso Gomes (PRTB), Cheroso (PV), Chicão Churrasqueiro (PRD), Cidinha (PSD), Cláudio da Santa Filomena (Pode), Cléverson do Divulga Sap (PRD), Clóvis do Itaú (PRTB), Coutinho (PT), Cris da UPE (PT), David Mauricio (PT), Dinho Love Show (MDB), Dissão (PSDB), Divino Mota (União), Dona Graça (Pode), Dr. Leonidas (PRD), Eduardo Ferreira (Republicanos), Eliane Siqueira (Republicanos), Elisandra Fogaça (PL).

Ellen Guedes (Avante), Ezequiel Silva Que Qué (PL), Fabiano Borracha (PP), Fabinho Galdino (PSDB), Fabio Lara Radio Papai Noel (PP), Fábio Néspoli (Pode), Fábio Patrial (PL), Fátima Navarro (Republicanos), Fernanda Sanches (Republicanos), Flavinho Maiorki (PP), Flávio da Plat System (PRD), Fran da CL Tur (PRD), Fran do Salão (Republicanos), Fran Oliveira (Pode), Fran Zanato (União), Francisca Santos (Avante), Gaivota Coletor (Mobiliza), Genivaldo (PP), Gilberto Taekwondo (PP), Gilda Néia (PP).

Gilson da Gaita (PRTB), Giovanne Coelho (Republicanos), Gisele Marques (PL), Gleizi (PRTB), Grazzi Buenno (PL), Guilherme Muniz (PRD), Haroldinho das Máquinas (PDT), Iraci Corsini (PSDB), Irmão Atilio (PDT), Irmão Paulinho (PL), Irmão Wellington (Cidadania), Ivanilde (PSD), Ivonei da Auto Escola (PP), Jacaré do Peixe Frito (PL), Janderson Rodrigues (PDT), Joelma Gomes (PRD), Jonathan (PSD), José Godoi Poly Calçados (PRD), Josélia do Nascimento (PRTB), Juliana Lima (PL).

Karla Saúde (PP), Laércio Felix (PDT), Leandro da Funilaria (PRD), Leandro Santos (PL), Letícia Capucho (PDT), Lidair Vila Rica (Avante), Loh Medeiro (Mobiliza), Lucas Carvalho (Republicanos), Lucas Gauchinho (Mobiliza), Lucas Messias Mercado do Purga (União), Lucas Ribeiro (PSD), Lucia Helena (PSD), Luciana Costa (PDT), Luciana Reis (PSD), Luciano Dentista (Avante), Luis Gomes Buiu (PSDB), Luís Gustavo (PSD), Marcelino Maquinista (Pode), Maria do Projeto (PDT), Marta de Oliveira (Mobiliza).

Maurício Junior (Republicanos), Mestre Eli (PRTB), Mirinho Vidraria (MDB), Nabarro (PT), Nadalete (Avante), Naná (PRD), Nandi (Avante), Neto (União), Ozias Pernambuco (PRTB), Pastor Carlos (PDT), Pastor Everton (Pode), Patrícia Oliveira (PRTB), Paulinho do Bar (Mobiliza), Peninha Junior (PL), Piloto Eletricista (Avante), Professor Diego Vieira (Republicanos), Professor dos Anjos (União), Professor Fernando (PT), Professor Gilmar (Pode).

Professor Je (União), Professora Betinha (PL), Professora Marlene (PSDB), Reinaldo Balu (PSDB), Rina Construtor (PP), Ritti (MDB), Roberta da Ancestral (PT), Rosaninha do Sindicato (PP), Rosimara do Monte Real (União), Rudi do Povão (MDB), Sandrinha (Avante), Sandrinha Salão (União), Saúde (PP), Sebastian (Avante), Sergio do Taxi (PL), Sheila Rosano (Pode), Silvana Souza (Republicanos), Silvia Auto Escola (MDB), Silvia da Silvia Automóveis (União).

Simone Hamaia (PRD), Sirlanei (Pode), Snoopy dos Móveis Usados (PL), Swami Cantor do Calçadão (PRTB), Tânia Caetano (MDB), Tartaruga (Mobiliza), Thannillo Araújo (PSD), Theus Ribeiro (União), Tião Imports (PDT), Tiri (Republicanos), Toninho Materiais de Construção (MDB), Tony da Saúde (Pode), Valdir Fumacinha (PDT), Valter do Salão (Pode), Vanessa do Comércio (Republicanos), Véio (MDB), Vera (MDB), Vermelho - Ferrugem da Platina (Republicanos), Vicente (Cidadania), Vicente do Gás (Avante).

Vilma do Bar (Avante), Walter Chico (PP), Welison Alves (PRTB), Wellington Silva Dede (Mobiliza), Wesley Coletivo União por Sap (PV), Yessila Voz da Juventude (PV), Zaqueu Mecânico (PDT), Zé da Mercearia (PSDB), Zé do Milho (Pode).

As eleições serão realizadas no dia seis de outubro deste ano. De acordo com o calendário eleitoral definido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as eleições ocorrerão em primeiro turno na data mencionada. Caso seja necessário um segundo turno para a escolha dos prefeitos e prefeitas, este será realizado no dia 27 de outubro de 2024. Esse cronograma é estabelecido pela Resolução TSE nº 23.652/2021, que rege as normas para as eleições de 2024.