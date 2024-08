Ibaiti tem mais de 110 candidatos a vereador e três a prefeito disputando pelas Eleições Municipais 2024

De acordo com dados informados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o município de Ibaiti possui três candidatos a prefeito e mais de 110 candidatos a vereador registrados para disputar as Eleições Municipais de 2024.

Entre os candidatos a prefeito do município estão, Betão (PP), Karina Peté (PSD) e a Professora Telma (PV). Além destes, 118 candidatos a vereador foram registrados para disputar as eleições, sendo eles Aclaer Tramontina (PP), Ademar do Bar (REDE), Adevil (PSB), Adriana Sotta (PSB), Adriano Bugiganga (AVANTE), Advogado Matheus Ruiz (UNIÃO), André Subzero (NOVO), Andreia Moura (NOVO), Andreia Rodrigues (PDT), Antonio Santa Rosa (PDT), Aroldão (SOLIDARIEDADE), Assir do Oscar Negrao (PT), Baixinho Borracheiro (MDB), Balão do Onofre (UNIÃO), Beronha (PMB), Beto da Vila Guay (PP), Bolachão da Amorinha (PL), Branca Aposentadoria (SOLIDARIEDADE), Bruninha (PMB), Carlos Pereira Dudu (SOLIDARIEDADE).

Cassia Gindri (PL), Cesar Tropesso (NOVO), Claudinei Taxista (PL), Claudio Moveis Usado (NOVO), Cristiane Manicure (NOVO), Daniele Street Car (PMB), David Carteiro (UNIÃO), Diego Paiada (Boi) (PL), Diogo Camargo (Dioguinho) (PP), Dirceu Açougueiro (UNIÃO), Dona Rosa (PMB), Dr Bruno Custódio (MDB), Dr Felipe Domingues (PL), Dr Renan Gervasi (SOLIDARIEDADE), Elias Santos (PSB), Eliete Cabeleireira (AVANTE), Fernanda Pires (PL), Fernando do Hot Dog (PT), Fran (PDT), Fran Dalila (PT).

Gandula (PP), Gilmarzão (PP), Giovani Titica (SOLIDARIEDADE), Gordo (PV), Investigador Valdinei (PSD), Irinho Filho do Damazio (AVANTE), Irmão Sandro (AVANTE), Ivan da Reciclagem (UNIÃO), Ivan da Saúde (NOVO), Jaime Bueno (PSB), Jana Bombom (PSB), Jeffinho (PSD), João Professor (PMB), Joel do Cachorro Quente (SOLIDARIEDADE), Jonas Jaguará (PSD), Jurandir de Souza (PT), Léu do Campinho (MDB), Lilian Oliveira (PSB), Liliany da Saúde (PSD), Lucia Conexão (NOVO), Lúcia Schott (UNIÃO).

Luciano Berges (PSD), Luizinho do Campinho (PP), Marçal (PSB), Marcão do Povo (AVANTE), Marcelo (PSD), Márcia do Adaltinho (UNIÃO), Marcia Lemes (SOLIDARIEDADE), Marcia Mantovani (PSD), Marcos Bocão (REDE), Maria Tereza Mulher do Tubaina (REDE), Marli do Campinhos (UNIÃO), Marquinhos Metais (PP), Michele Nogueira (MDB), Moises da Farmacia (PSD), Nei (PMB), Ney Dias (AVANTE), Nick Maicon Farofinha (PDT), Patricia do Frank (SOLIDARIEDADE), Patrícia Filha do Pipo (MDB), Priscila (PDT).

Priscila Filha da Pascóa (PSB), Prof Tania Constantino (UNIÃO), Professora Agda (PV), Professora Joviane (PV), Professora Lu Reis (PT), Professora Madeleine (NOVO), Profeta da Reciclagem (UNIÃO), Rafael do The Ghost (AVANTE), Reginaldo Ibaiti da Depre (PV), Reginaldo Tampinha (PP), Renan Mattioli (MDB), Renerinho (SOLIDARIEDADE), Roberto Dias (PDT), Rogerio Godoi (PDT), Roni Martins (PSB), Rosa Demarco (MDB), Rosely (AVANTE), Rosi Liguori (PT), Samuel da Vila Guay (PL), Sidinei Robis (PSD), Silene Ézinho (AVANTE).

Silmara de Oliveira (PL), Silvana Assistente Social (PSD), Sirlei Mattioli (PP), Tadeu Melancia (SOLIDARIEDADE), Tiago do Trailer (PL), Toninho do Taxi (NOVO), Vanessa Instrutora (MDB), Vera Fofa (PP), Verinha do Julinho (PSB), Zapata (NOVO), Zé Belmiro (PDT), Zé Carlos (Fio) (PL), Zé Maria (PMB), Zé Paixão (PDT), Zé Pretinho (AVANTE), Ziquita (MDB).

As eleições serão realizadas no dia seis de outubro deste ano. De acordo com o calendário eleitoral definido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as eleições ocorrerão em primeiro turno na data mencionada. Caso seja necessário um segundo turno para a escolha dos prefeitos e prefeitas, este será realizado no dia 27 de outubro de 2024. Esse cronograma é estabelecido pela Resolução TSE nº 23.652/2021, que rege as normas para as eleições de 2024.