Mulher do suspeito de matar Jociele diz que também foi ameaçada de morte

Equipes policiais realizaram no início da tarde desta terça-feira (20) a prisão de Juliano Constantino, de 33 anos, principal suspeito de matar e estuprar Jociele de Jesus de Abreu, de 32 anos, que estava desaparecida e foi encontrada morta em Arapoti na última segunda-feira (19). A mulher do suspeito também foi detida e revelou novidades sobre o caso à polícia.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, após analisar imagens de uma câmera de vigilância que registrou os últimos momentos de Jociele, as equipes policiais deram início as diligências para encontrar o homem que aparece no vídeo jogando a vítima em uma mata as margens da Rua Moises Lupion, em Arapoti.

Durante as investigações, os policiais chegaram até Juliano Constantino, morador do município de Wenceslau Braz e que costumava passar dias na rua em municípios como Arapoti e Jaguariaíva. Além da semelhança física de Juliano com o suspeito que aparece nas imagens, ele também já tem duas passagens pelo crime de estupro sendo, inclusive, um deles contra uma criança.

Após receber informações de que ele estaria se deslocando de Arapoti para Wenceslau Braz, as equipes policiais montaram pontos de observação para tentar capturar o suspeito. Por volta das 12h30, ele foi avistado por populares na Rua Presidente Kennedy, na Vila Formosa. Um policial militar que estava de folga foi informado sobre a situação a realizou a prisão do suspeito. Equipes da Polícia Militar e Civil de Wenceslau Braz, assim como agentes de Arapoti, também estiveram no local.

Antes disso, o suspeito chegou a ser visto nas proximidades do Motel Floresta e Aterro Sanitário de Wenceslau Braz, mas fugiu nas duas oportunidades ao perceber a aproximação policial.

Junto com Juliano estava uma mulher que também foi detida. Indagada pelos policiais sobre a situação, ela contou que é convivente do suspeito e revelou que estava sendo ameaçada de morte por ele. Segundo os relatos da mulher, Juliano confessou a ela que estuprou e matou uma mulher em Arapoti e, caso ela não o acompanhasse, o seu destino seria o mesmo.

Diante da situação, o suspeito foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Wenceslau Braz para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.