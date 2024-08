Suspeito de matar mulher em Arapoti é preso em Wenceslau Braz

Equipes policiais realizaram a prisão de Juliano Constantino, principal suspeito de matar e estuprar uma mulher no município de Arapoti. O crime aconteceu no início da madrugada do domingo (18) e o corpo foi encontrado no fim da manhã desta segunda-feira.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações apuradas com exclusividade pela reportagem da Folha Extra, a equipe da Polícia Civil de Arapoti deu início às investigações logo após a confirmação do corpo encontrado em uma mata na Rua Moíses Lupion ser de Jociele de Jesus Abreu, de 31 anos, que não era vista pela família desde o sábado (17) a noite.

Continua após a publicidade

Durante as investigações, os policiais tiveram acesso a imagens de uma câmera de vigilância que registrou o momento em que um homem empurrava Jociele para dentro da mata. Os dois desaparecem do vídeo por cerca de 30 minutos e, depois disso, apenas o suspeito sai da mata. O corpo da vítima foi localizado na segunda-feira.

Em posse dessas imagens, os investigadores chegaram a identidade de um indivíduo que seria morador do município de Wenceslau Braz e já tem passagens pelo crime de estupro. Com isso, a equipe recebeu denúncias de que um indivíduo com as mesmas características do suspeito estava na PR092 próximo a Calógeras.

Os policiais civis de Arapoti foram no encalço do suspeito, mas ele não foi encontrado. Com isso, as equipes policiais de Wenceslau Braz foram informadas e realizaram diligências em busca do suspeito que foi encontrado por dois policiais que estavam de folga e preso próximo a Clínica da Mulher, na Vila Formosa.

A Folha conversou com o delegado Dr Gumercindo Athayde que falou sobre as investigações. “É um crime que comoveu a cidade. Tivemos uma junção de forças policiais para realizar a prisão deste suspeito que já tem antecedentes relacionados a este tipo de crime e dar uma resposta a família e a comunidade devido à gravidade dos fatos”, explicou.

O corpo de Jociele foi velado durante a madrugada e enterrado na manhã desta terça-feira no cemitério municipal de Arapoti.

ANTECEDENTES

De acordo com as informações apuradas com exclusividade pela Folha Extra, Juliano tem passagem pela polícia por estuprar uma criança de sete anos. Ainda segundo relatos de populares, ele também teria estuprado uma mulher no município de Wenceslau Braz.

Na époda dos crimes, Juliano chegou a ser detido e falou sobre sua situação de vida, a morte do pai e os delitos que cometeu. Em uma entrevista ao Notícia Real, ele chegou a dizer que jamais cometeria tais atos novamente.