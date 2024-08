Maior projeto habitacional de Arapoti ganha forma com início das primeiras Casas Populares

A realização do sonho da casa própria começa a se concretizar com o início da construção das primeiras unidades do maior projeto habitacional já lançado em Arapoti. A concretagem das bases teve início na última semana no Loteamento Emílio Carneiro Kluppel, marcando o início efetivo da obra que visa transformar a vida de centenas de famílias na cidade.

Continua após a publicidade

O prefeito Irani Barros e o vice-prefeito Potinho, ambos candidatos à reeleição, visitaram o local para acompanhar o progresso das obras. Durante a visita, Barros expressou sua satisfação com o andamento do projeto e destacou o trabalho intenso que foi necessário para tornar essa iniciativa uma realidade. Em suas redes sociais, o chefe do Executivo compartilhou sua empolgação e orgulho pelo avanço do projeto.

Continua após a publicidade

“Foram muitas idas à Cohapar, negociações com o Governo do Estado e várias tentativas de licitação. Hoje, ver as primeiras casas tomando forma é uma conquista que nos enche de orgulho e reforça que Arapoti está avançando na direção certa”, declarou Barros.

Este novo conjunto habitacional marca a retomada de grandes projetos de moradia na cidade, uma vez que o último projeto de casas populares foi entregue em 2016. Desde então, Arapoti não havia iniciado nenhuma nova grande empreitada na área de habitação. A atual iniciativa busca atender a uma demanda significativa por moradias dignas e acessíveis, oferecendo uma solução para muitas famílias que atualmente vivem em aluguel.

O investimento no Loteamento Emílio Carneiro Kluppel é um passo importante não apenas para suprir a necessidade habitacional local, mas também para impulsionar a economia da região. Com a construção de mais de 300 novas casas, o projeto promete promover melhorias na qualidade de vida dos futuros moradores, ao mesmo tempo em que aquece o mercado local e gera novos empregos.

O projeto habitacional representa uma grande mudança para Arapoti, destacando a importância de investimentos em infraestrutura e moradia para o desenvolvimento e bem-estar da comunidade. A continuidade e a conclusão bem-sucedida da obra serão acompanhadas de perto pela administração municipal, que busca garantir que o sonho da casa própria se torne uma realidade para muitas famílias arapotiense.