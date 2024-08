Veja quem são os candidatos a prefeito e vereador de Jaguariaíva para as Eleições Municipais 2024

No dia seis de outubro deste ano, em todo o Brasil, serão realizadas as Eleições Municipais, afim de inovar a composição da gestão municipal de cada município. Para que isso aconteça, diversos candidatos e candidatas se dispõem a lutar pela sua vaga na gestão de 2025 do seu município.

Continua após a publicidade

Em Jaguariaíva, o Tribunal Supremo Eleitoral (TSE) registrou 142 candidatos para vereador, além de quatro candidatos para prefeito do município. Acompanhe agora a lista de todos os candidatos a vereador e prefeito de Jaguariaíva.

Continua após a publicidade

Para ocupar o cargo de prefeito estão registrados, a atual prefeita e candidata a reeleição, Alcione Lemos (PP), que disparou nas pesquisas de intenções de votos, Graciane Cava (NOVO), Juca Sloboda (PL) e Roberto da Farmácia (PODE).

Já para vereador, 142 candidatos foram registrados, sendo eles Ademar da Costa Passos (Republicanos), Ademir Miranda (Novo), Adenir Pingo (Republicanos), Adilsinho (PRD), Adilson Passos Felix (MDB), Adriane (Republicanos), Ailton Pará (PSD), Alan Cardozo da Farmácia (PDT), Alceno (PSD), Anderson Mancha (PL), Anibal (PL), Antonio Carlos de Pontes (MDB), Beto Calhas (Novo), Caren Alves (PP), Carla Teixeira (Republicanos), Celso (PT), Claudia Olenik (PSD), Cleusa Campos (Pode), Clovis Gomes Moreno (PDT).

Além de Cristina Araujo (Novo), Dani da Transformação (PP), Daniele da Silva (Cidadania), Darci Domingues (Novo), Darci Preto (Pode), Denis Jacob (PRD), Diamiro (MDB), Dimas do Mercado (PSD), Dina (PT), Dionata do Acordeon (PDT), Divael (Republicanos), Dwoney (PDT), Edilaine Félix (PP), Elza (PT), Elza Oliveira (PDT), Elza Tomaz de Miranda (MDB), Enfermeira Juliana (PSD), Érick Barreto de Barros (PP), Fábia Kojo (PDT), Fran do Jardim Edith (PDT).

Francilei Baitala (PL), Gabriel Cardozo (Pode), Galera (PT), Gesica (PSD), Giba o Moco Faceiro (PDT), Gordinho do Portal (Republicanos), Gordo Car (Republicanos), Irine do Gato Preto (Cidadania), Jack (PL), Janaina Santos (PRD), Jaziel (Republicanos), Jeferson Fofo (União), João Almeida (Novo), Joana Rodrigues (PDT), João do Tula (União), João Paulo Koppen (MDB), João Ribeiro de Mello (PP), Jon Jon (Pode), Jose Crair (Novo), Josiel Marcos e Joluemju (PSD).

Josuel Goela (Novo), Juninho Pemac (PRD), Karina Fontana (PL), Klicia Santos (União), Leandra Nunes (MDB), Leandro Pop (PSD), Leandro San (PP), Legat (Republicanos), Leilá Pawelski (Novo), Leomar Farias (Novo), Lia Defesa dos Animais (PL), Lidi Oliveira (União), Lourival do Extintor (MDB), Lucia Fogaca (União), Luciano Sampietro (União), Luiz Terres Vô do Espetinho (PL), Luizão do PT (PT), Luizinho do PT (PT), Marcia Malaquias (Pode), Márcia Musial (PRD).

Márcio Gaita (Cidadania), Marcos Thomé (Pode), Marilete Felix Mileki (MDB), Mario Thome Turcão (PSD), Marquinho das Antenas (MDB), Marquinho Leitoa (PL), Marquito (PP), Mauro Alucinasom (União), Milton Mudanças (Novo), Moacir Donizeti (Novo), Mônica Kawamata (Republicanos), Nathaninho (PDT), Néia Motorista (PP), Neili Aparecida de Melo Maciel (Novo), Nelsinho (União), Neno Mauro Prestes (PL), Nenzo (Pode), Orilei Barreto (PP), Pastor Karlinhos (PSD), Paulinho Motorista (MDB).

Paulino Linhares (Cidadania), Paulo Rodrigues (Pode), Pedrinho (PT), Policial Kassima (MDB), Professor Osvaldo (PSD), Professora Gislaine (PDT), Professora Urânia (Novo), Rafael Pomim (PP), Raiane (PL), Ratinho do Papagaio (União), Regiane Felix (PSD), Reginaldo o Juca Barroca (Republicanos), Robson Coveiro (PRD), Rodrigão Motorista (PL), Rodrigo Mattos (PL), Rodrigo Milek Bagua (PL), Rose Fernandes (Pode), Roseli Gomes (Pode), Roseni Ferreira Leite de Lima (Republicanos), Rosilda Cabeleireira (PL).

Rubens Acacio (MDB), Samirzinho (PDT), Samuel da Recepção (Cidadania), Samuel Motorista (PP), Sandrinho (PP), Simone (PT), Tata (Pode), Tayla da Enfermagem (PP), Thiagão Revolução (Pode), Tika da Saúde (União), Tiquinho (PT), Val Costureira (PSD), Valdeci Cox (União), Vanderlei Botelho (PDT), Vanderlei da Jardinagem (União), Verli do Povo (União), Vinicius Cava (Novo), Wagner Milanezi (PP), Wellington Bernardino (PDT), William Abdiel (Republicanos), Zizi Melo (Republicanos).