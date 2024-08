Arapoti confirma candidatos para prefeito e vereador que vão disputar as Eleições Municipais 2024

Com as Eleições Municipais se aproximando, candidatos a vereador e prefeito de diversos municípios do Norte Pioneiro estão intensificando suas campanhas políticas. No município de Arapoti a situação não é diferente. O município que, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), possui 96 candidatos a vereador e três candidatos a prefeito, recebe nomes conhecidos para disputarem as vagas.

Portanto, a reportagem da Folha está divulgando uma lista com todos os nomes dos candidatos que irão disputar as Eleições Municipais de 2024 de Arapoti, afim de garantir sua vaga na gestão futura do município.

Entre os candidatos a vereador de Arapoti estão Ademar (Republicanos), Adriano Pneu (PP), Airton Araujo (PP), Amauri da Ração (PL), Anderson (PODE), André Sardinha (PSDB), Antonio Carlos Calogeras (PODE), Bento Aguiar (MDB), Biriba (Solidariedade), Buika (União), Carlinhos (PP), Carlos Eduardo Dudu (Solidariedade), Cerradinho (PL), Chicão do Ônibus (MDB), Cleytinho (MDB), Corsini (MDB), Dida do Bar (PL), Dikinho do Dico (PV), Dime do Radiador (PL), Edivaldo Pontes (Solidariedade).

Além de Elson do 44 (PV), Ernani (MDB), Fernando (PODE), Fião (PL), Flávia do Dikinho (PODE), Frances (União), Geovanne Chaves (União), Gilberto Caetano (PP), Gislaine Dacal (PSDB), Goiano Serralheiro (PODE), Helandi (PL), João Decol (PSDB), João Delgado (PV), Joaquim C. O. Neto (Republicanos), Joel do Mutirão (PSD), Jorginho (PP), Josi Ramalho (União), Juarez (PSD), Juliana (PP), Leandro Correa Motorista (PV).

Junto aos candidatos listados acima, estão Lelo do Zezé (PV), Leomar Japonês Quarenta e Quat (Republicanos), Luciana (Solidariedade), Luciano Vavá (PV), Maicon Pot (Republicanos), Manoelito (Republicanos), Marcelo do Bar (PL), Márcia Souza (PSD), Maria Burgos Vaka Loka (PV), Maria Olívia (PSD), Marineo Junior (Republicanos), Marinho do Salão Sertanejo (PSDB), Mario Paiano (MDB), Maycon (MDB), MC Wilson (União), Moises Skora (PODE), Nego Bombeiro (PL), Osíres (PSD), Pastor William (PSDB), Paty Bueno (PV).

Além de Pepe (União), Pitt Bull (União), Polaco (PP), Prof Marcia Tezza (MDB), Professor Jean (Solidariedade), Professora Taciara (União), Professora Nelma (MDB), Quati do Gás (PODE), Regineli da Farmácia (Republicanos), Ricardinho (Solidariedade), Ricardinho Romão (PV), Roberto Aparecido (Cidadania), Romanti Moreira (PSD), Ronaldo Vieira da Rádio (PL), Rosilda de Calógeras (MDB), Rulia (Solidariedade), Saulo (PODE), Severo (Solidariedade), Simone Alves (PV), Simone Van de Pol (Republicanos), Stella (Solidariedade), Stella da Saúde (PSD), Sueli de Andrade (PSDB), Sueli Enfermeira (PL), Sueli Gari (PODE), Sueli Pimentel (Republicanos), Susana do Cadeião (PL), Tereza do Vavá (PODE), Tianinha da Saúde (União), Ticão (Solidariedade), Valdeci (PP), Valdeci Mesquita (União), Vanessa NovoChadlo (PP), Vera Mendes (PP), Veto Chaves (PSDB), Zé Luiz (PSD).

Disputando para a vaga de prefeito, na gestão de 2025 de Arapoti, estão o atual prefeito e candidato a reeleição, Irani Barros (PSD), Nerilda Penna (PP) e Taico (PL).

As eleições municipais de 2024 no Brasil estão marcadas para o dia seis de outubro. De acordo com o calendário eleitoral definido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as eleições ocorrerão em primeiro turno na data mencionada. Caso seja necessário um segundo turno para a escolha dos prefeitos e prefeitas, este será realizado no dia 27 de outubro de 2024. Esse cronograma é estabelecido pela Resolução TSE nº 23.652/2021, que rege as normas para as eleições de 2024.

Os eleitores deverão comparecer às urnas para eleger os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de seus municípios, com o objetivo de escolher representantes que atuarão na administração local e nas câmaras municipais durante o próximo mandato. É importante que os cidadãos estejam atentos às datas e prazos para regularizar sua situação eleitoral e participar efetivamente do processo democrático.

Para mais informações, consulte a Resolução TSE nº 23.652/2021 e o calendário eleitoral disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral.